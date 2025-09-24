Vyriausybė – už trumpesnes biurokratines procedūras gynybos pramonės projektams

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė tokioms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Miškų įstatymo pataisoms, kurios turėtų mažinti administracinę naštą bei spartinti investicijas.
„Ne biurokratija ir ne popierizmas saugo aplinką. Tai yra principai, kuriais remiantis šitie pakeitimai parengti“, – Vyriausybės posėdyje sakė laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Aplinkos ministerija teigia, kad šiuo metu PAV procedūros yra ilgos ir sudėtingos, trūksta aiškumo, procesai kartais nepagrįstai vilkinami.
„Pakeitimai leis mums suteikti prioritetą nacionalinei gynybos pramonei, technologijų plėtrai, leis pritraukti daugiau investicijų bei sumažins administracinę naštą, kurią dabar institucijos turi“, – teigė P. Poderskis.
Ministerija siūlo nustatyti pirminę patikrą prieš pradedant atrankos procesą. Be to, pateikus pastabų ir pasiūlymų ne pagal institucijos kompetenciją būtų laikoma, kad jų negauta.
Be kita ko, siūloma taikyti „veto“ teisės išimtį gynybos ir saugumo pramonės projektams ar jiems reikalingai infrastruktūrai – nestabdyti jų PAV procedūrų.
Institucijos turės priimti atrankos išvadą per 10 dienų, o procedūros būtų nutraukiamos, jei įmonės laiku nepateiktų papildomos informacijos.
Taip pat siūloma Miškų įstatymą papildyti nauju miško žemės pavertimo atveju dideliam projektui gynybos ir saugumo pramonės srityje.
Kaip nurodoma ministerijos aiškinamajame rašte, PAV procedūros dabar gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki 2–3 metų, tačiau pasikeitus geopolitinei situacijai jos turi būti atliktos kuo greičiau, bet nepažeidžiant visuomenės teisės dalyvauti procese ir nenukenčiant jų kokybei.
Pataisas turės priimti Seimas.
Naujausi komentarai