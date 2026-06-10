Vyriausybinės komisijos posėdyje – elektros jungčių plėtra, kritinės infrastruktūros stiprinimas

Posėdžiui pirmininkaus premjerė Inga Ruginienė.
„Bus aptarta tarpvalstybinių elektros jungčių plėtra, sinchronizacijos programos projektų eiga bei kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo stiprinimo priemonės“, – komentare BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Anot jo, numatoma pristatyti elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentine Europa programos įgyvendinimo ir kitų strateginių tarpvalstybinių elektros jungčių projektų įgyvendinimo pažangą ir tolesnius etapus.
BNS rašė, kad Lietuvoje iki 2028 metų bus sustiprinta kritiškai svarbių energetikos objektų fizinė ir kritinių įrenginių apsauga, įsigytos elektroninės ir fizinės apsaugos priemonės, bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos, avarinė rezervinė įranga ir komponentai.
Baltijos šalių elektros sistemos pernai vasarį atsijungė nuo Rusijos kontroliuojamos BRELL sistemos ir sinchronizavosi su kontinentinės Europos sinchronine zona, kurioje elektra tiekiama daugiau nei 400 mln. vartotojų.
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