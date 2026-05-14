„Wizz Air“ gegužės pabaigoje atnaujins skrydžius į Tel Avivą

Bendrovės teigimu, taip žengiamas svarbus žingsnis atkuriant Izraelio susisiekimą su svarbiausiomis Europos kryptimis, įskaitant Vilnių.
„Džiaugiamės galėdami patvirtinti savo sugrįžimą į Tel Avivą. Mūsų keleivių ir įgulos saugumas išlieka svarbiausiu prioritetu, todėl šį sprendimą priėmėme apgalvotai ir atsakingai“, – pranešime cituojamas „Wizz Air“ komercijos vadovas Ianas Malinas.
Bendrovės teigimu, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į naujausią Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) informaciją ir atspindi nuolatinį „Wizz Air“ bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir vietos institucijomis.
„Oro linijų bendrovė ir toliau atidžiai stebės situaciją bei palaikys nuolatinį ryšį su aviacijos saugos agentūromis, saugumo institucijomis ir valstybinėmis organizacijomis“, – rašoma pranešime.
Skelbiama, kad skrydžių vykdymas bus vertinamas nuolat, o tvarkaraščiai prireikus gali būti koreguojami pagal oficialias aviacijos sektoriaus rekomendacijas.
