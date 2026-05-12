„Air Baltic“ naikina šiuos vasaros sezono skrydžius

„Taip, turime tokią informaciją“, – BNS antradienį sakė S. Bartkus.
„Ši „Air Baltic“ kryptis buvo tik sezoninė, turėjo startuoti birželį, bet nestartuos šią vasarą“, – pridūrė jis.
Pasak S. Bartkaus, jo žiniomis, tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos, dėl kurių įmonė peržiūri skrydžių programą. Jis neatmetė ir to, kad sprendimą lėmė pasikeitusi konkurencinė aplinka.
S. Bartkus pabrėžė, kad šia kryptimi ir toliau skraidina Vengrijos oro bendrovė „Wizz Air“.
„Air Baltic“ informavo BNS, kad nuo gegužės 29 dienos stabdo skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos.
„Šis sprendimas priimtas įvertinus maršruto komercinį gyvybingumą augant kuro kainoms. Keleiviai, kuriems šis sprendimas turės įtakos, bus informuoti tiesiogiai, jiems bus pasiūlytos alternatyvios kelionės galimybės arba pinigų grąžinimas už bilietus“, – BNS teigė įmonė.
„Air Baltic“ vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos pradėjo 2024 metų gegužę.
