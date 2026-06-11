Alfo Ivanausko vasaros meniu: sumuštinius mėgstančių lietuvių laukia siurprizai

„Vasarą žmonės nenori sudėtingo maisto. Jie nori kažko skanaus, sotaus, greito ir patogaus – tokio, ką gali pasiimti į ranką, suvalgyti kelionėje, gamtoje ar tiesiog tarp darbų. Taip ir gimė kukulainio idėja – tai tarsi lietuviškas atsakymas į klausimą, ko norisi, kai paprastas sumuštinis jau šiek tiek pabodo“, – sakė A. Ivanauskas.
Kukulainis – tai sotus, šiltas ir patogiai valgomas užkandis, sukurtas tiems, kurie vasarą daug juda, keliauja ir ieško ne tik kavos sustojimo, bet ir greito maisto sprendimo. Pasak kūrėjų, jis jungia lietuviams pažįstamą sumuštinio logiką su kiek kitokiu, žaismingesniu formatu. Naujasis užkandis lentynose pasirodys jau po poros savaičių.
„Viada“ užsakymu atliktos „Spinter tyrimų“ apklausos duomenimis, skaniausiu sumuštiniu Lietuvos gyventojai dažniausiai įvardija sumuštinį su kumpiu ir sūriu – jį pasirinko 36 proc. respondentų. Antroje vietoje atsidūrė sumuštinis su žuvimi, pavyzdžiui, lašiša – 31 proc., trečioje – sumuštinis su sūriu, kurį rinkosi 26 proc. apklaustųjų. Toliau rikiuojasi sumuštiniai su kiaulienos kumpiu ir su dešra – po 21 proc.
A. Ivanausko teigimu, šie rezultatai rodo, kad lietuviai vertina gerai pažįstamus skonius, tačiau kartu vis drąsiau ieško naujų gastronominių patirčių.
„Daug keliauju, svečiose šalyse nuolat atrandu naujų skonių, ingredientų derinių ir gastronominių idėjų. Norėjosi dalį šių patirčių perkelti į produktus, kuriuos galima rasti Lietuvoje, ir sukurti kažką netikėto. Eksperimentavome su skirtingais skoniais, ingredientais ir jų deriniais, ieškodami balanso tarp gerai pažįstamų produktų ir visiškai naujų gastronominių patirčių“, – sakė A. Ivanauskas.
Pasak A. Ivanausko, kuriant naujus produktus svarbu ne tik nustebinti skonių deriniais, bet ir išlaikyti tai, ko žmonės tikisi iš gero kelioninio maisto – patogumo, šviežių ir kokybiškų ingredientų bei sotumo.
„Man svarbu, kad šie sumuštiniai būtų ne tik įdomūs ir gardūs, bet ir sotūs. Norėjosi sukurti produktą, kuris suteiktų energijos ir leistų komfortiškai tęsti kelionę. Tikiuosi, kad jų paragavę žmonės norės prie šių skonių sugrįžti dar ne kartą“, – sakė jis.
Virtuvės šefas pabrėžia, kad šiandien vartotojai iš greito užkandžio tikisi daugiau nei vien alkio numalšinimo. Vis svarbesnė tampa ingredientų kokybė, skonių dermė ir galimybė atrasti kažką naujo.
„Norėjosi sukurti ne eilinį sumuštinį, o produktą, kuris turėtų savo ryškų charakterį ir išsiskirtų iš rinkoje esančių alternatyvų. Pasirinkome itališką fokačiją, kuri lepina gomurį ypatinga tekstūra ir skoniu, papildėme ją netikėtais ingredientais, pavyzdžiui, korėjietiškomis morkomis. Tai puikus „fusion“ virtuvės pavyzdys, kuriame susijungia ryškiausios skirtingų pasaulio virtuvių patirtys“, – teigė A. Ivanauskas.
Naujieji užkandžiai, tarp jų ir kukulainis, šią vasarą pristatomi „Viada“ degalinėse. Tikimasi, kad naujasis meniu taps favoritu tarp žmonių, kurie užkandžiauja pakeliui – važiuodami prie jūros, į sodybą, į festivalį ar tiesiog ieškodami greito, bet įdomesnio užkandžio kasdienėje rutinoje.
Reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko 2026 m. gegužės 18–30 dienomis. Tyrimo metu apklausti 1022 Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tyrime naudotas kombinuotas CATI ir CAWI metodas.
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