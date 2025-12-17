„Amber Grid“ – kompensacija už JAV karių gelbėjimo operacijos metu patirtus nuostolius

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė per Krašto apsaugos ministeriją bendrovei skirti pinigus iš valstybės pasiskolintų lėšų.
Kovo mėnesį Pabradės poligone dingus keturiems amerikiečių kariams ir vykus didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacijai buvo uždarytas šalia nelaimės vietos esančio dujotiekio Pabradė–Visaginas ruožas.
Kaip tuomet skelbė bendrovė, pagal pirminius duomenis ir dujų kainas rinkoje, įmonės nuostolis vien dėl išleistų dujų įvertintas apie 37 tūkst. eurų, tačiau bendras nuostolis buvo kur kas didesnis – dujotiekio atkarpoje buvo nustatyti pažeidimai ir kol jie buvo šalinami, dujos nebuvo tiekiamos.
Keturi JAV kariai, vykę šarvuočiu M88 „Hercules“, dingo kovo 25 dieną per pratybas poligone. Jų paieškos ir gelbėjimo operacija truko savaitę. Joje dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Estijos kariai, pareigūnai, civiliai asmenys.
