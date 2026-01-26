 „Artea“ banko klientai gali patirti laikinų sutrikimų

2026-01-26 16:37
BNS inf.

Bankas „Artea“ įspėja, kad dėl mokėjimo kortelių sistemos atnaujinimo trečiadienį banko klientai gali patirti laikinų sutrikimų, pranešė bankas.

„Artea“ Strateginių technologijų vystymo departamento direktorius Andrius Kamarauskas sako, kad suplanuoti darbai yra svarbus etapas keičiant banko technologinę platformą, kurią planuojama įdiegti šiemet.

Nuo 9.30 iki 15 val. gali laikinai sutrikti atsiskaitymai kortelėmis, bus apribotos paslaugos e. banke ir mobiliojoje programėlėje.

Anot banko, galimų sutrikimų metu gali nepavykti įregistruoti kortelių, jų keisti ar išregistruoti iš „Saugaus atsiskaitymo internetu“ programos, neveikti bekontakčių atsiskaitymų įjungimo ir išjungimo funkcijos.

Be to, nuo antradienio 15 val. iki trečiadienio 15 val. bankomatuose gali sutrikti PIN kodo keitimo funkcija.

