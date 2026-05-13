Atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras

Centras aktyviau plės Lietuvos partnerystes su valstybėmis, siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).
Šiam centrui vadovaus Rasa Suraučienė, kuri iki šiol dirbo CPVA direktoriaus pavaduotoja ir buvo atsakinga už tarptautinio ir vystomojo bendradarbiavimo programų valdymą.
Centrą atidarys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir CPVA vadovė Indrė Šuolienė. Jie taip pat pasirašys bendradarbiavimo memorandumą.
Lietuva šiuo metu įgyvendina projektus 32 valstybėse. Ši atsakomybė patikėta CPVA.
(be temos)