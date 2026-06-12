Atsigavo „Facebook“, „Messenger“, „Instagram“ veikla

Interneto svetainės downdetector.com 16.44 val. duomenimis, apie sutrikimus „Facebook“ gauta 104 tūkst. pranešimų iš viso pasaulio.
Vėliau pastebėta, kad minėti socialiniai tinklai vėl ėmė veikti įprastai.
Penktadienio popietę buvo sutrikusi socialinių tinklų „Facebook“, „Messenger“ ir „Instagram“ veikla.
Interneto svetainės downdetector.com 16.44 val. duomenimis, apie sutrikimus „Facebook“ gauta 104 tūkst. pranešimų iš viso pasaulio.
Vėliau pastebėta, kad minėti socialiniai tinklai vėl ėmė veikti įprastai.
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