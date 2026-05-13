„BaltCap“ įmonių pajamos pernai augo iki 1,25 mlrd. eurų

Bendras įmonių pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) pernai augo 0,1 proc. iki 88,5 mln. eurų, trečiadienį pranešė „BaltCap“.
„BaltCap“ įmonių pajamos 2024 metais augo 42,6 proc. iki 1,18 mlrd. eurų, EBITDA – 35 proc. iki 88,4 mln. eurų.
„BaltCap“ valdomi fondai pernai demonstravo pavydėtiną atsparumą ir stabilumą neapibrėžtumo bei sunkiai prognozuojamos geopolitinės aplinkos sąlygomis“, – pranešime sakė „BaltCap“ partneris Simonas Gustainis.
Šeši „BaltCap“ fondai iš viso valdo 28 skirtingų verslų įmones. Daugiausiai pajamų – 975,2 mln. eurų – gavo ir didžiausią EBITDA – 50,8 mln. eurų – generavo „BaltCap Private Equity Fund III“.
„BaltCap“ fondų valdomos bendrovės 2023–2025 metais investavo ir įsipareigojo investuoti daugiau nei 150 mln. eurų į papildomus įsigijimus ir augimo kapitalo investicijas.
Didžiausia plėtros programa vyko „Piletilevi Group“ bilietų platformoje, kurios papildomų įsigijimų bendra vertė viršijo 90 mln. eurų.
Senjorų priežiūros sektoriaus plėtra buvo įgyvendinta vienu metu visose trijose Baltijos šalyse — per „Pihlakodu“ Estijoje, „Gemma“ Lietuvoje ir „Adoro“ Latvijoje. Papildomi įsigijimai bei platformos investicijos taip pat užbaigti leidybos, automatinės prekybos paslaugų, verslo programinės įrangos ir energetikos infrastruktūros srityse.
Pernai „BaltCap“ užbaigė intelektualios viešojo transporto programinės įrangos teikėjos „Ridango“ pardavimo bendrovei „Bregal Milestone“ sandorį.
Be to, parduota Baltijos ekologiško maisto mažmenininkė „Livin“. Šis sandoris fiksavo didžiausią pinigų daugiklį „BaltCap“ augimo investicijų istorijoje.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. „BaltCap“ įmonės žalos atlyginimą siekia prisiteisti teismuose.
Naujausi komentarai