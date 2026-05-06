Bankroto administratoriams teks prisitaikyti prie naujų sąlygų: numatytas terminas

Toks reorganizavimas turėtų būti baigtas iki 2028 metų.
Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė Nemokumo administratorių rūmai.
Komitetas išvadose pabrėžia, kad siūlomu ribojimu dirbti tik vienoje įmonėje siekiama užtikrinti skaidrią ir sąžiningą administratorių atranką, išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmones bei aiškiai identifikuoti atsakomybę už konkrečius procesus.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis anksčiau yra sakęs, kad pusantrų metų truksiančio pereinamojo laikotarpio – iki 2027 metų pabaigos – turi užtekti administratoriams prisitaikyti prie naujos sąlygos.
Tačiau Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė Nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas.
Siūlyta leisti kreditorių susirinkimui nustatyti administratoriams papildomą atlygį už turto pardavimą didesne kaina, beviltiškų skolų išieškojimą, inicijuotas civilines bylas, taip pat už gautas neplanuotas pajamas bei proceso sudėtingumą.
Komitetas sako, kad gali būti taikomas susitarimas dėl papildomo atlygio – sėkmės mokesčio.
Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui.
Dabar nusižengusiems administratoriams gali būti skiriamas įspėjimas, licencijos naikinimas ir laikini apribojimai. Finansų ministerija siūlo nuobaudų sąrašą papildyti pinigine bauda nuo 1 iki 50 minimalių mėnesio algų (dabar – beveik 58 tūkst. eurų).
„Piniginės baudos nėra taikomos giminiškoms reguliuojamoms profesijoms, tokioms kaip advokatai, notarai ar antstoliai, nors jų veikla taip pat yra susijusi su kitų asmenų teisių apsauga, reikšmingų finansinių interesų administravimu ir reputacijos elementu“, – sakoma Nemokumo administratorių rūmų rašte.
Komitetas nepritarė ir šios profesinės savivaldos organizacijos prašymui nenustatyti sankcijų už įpareigojimų nevykdymą.
Komiteto sprendimą dar svarstys Biudžeto ir finansų komitetas, o jo išvada apsispręsdamas remsis Seimas.
