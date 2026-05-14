Bankrutuoja dar du restoranai – atleidžia visus darbuotojus

13 metų veikusi Vilniaus gatvėje sostinėje restoraną-barą „Mililitrai“ valdžiusi bendrovė „Bufetas“ jau atleido 23 darbuotojus, o Klaipėdoje 16 metų veikusi ir užeigą „Troba“ turinti įmonė „Runis“ atleis 21 darbuotoją, BNS pranešė Užimtumo tarnyba.
Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, gegužės 4–11 dienomis „Bufetas“ atleido 10 padavėjų, tris virėjus ir tris valytojus – jie atleisti dėl kovo 16 dieną teismo iškeltos įmonės bankroto bylos.
Tuo metu dėl „Runio“ bankroto gegužės 22–29 dienomis darbo neteks penki vadybininkai, keturi virėjai, trys padavėjai ir trys muzikantai.
Kaip rašoma Vilniaus apygardos teismo nutartyje, „Bufeto“ vadovas Aleksandras Šiška nurodė, kad įmonė yra nemoki, nesugebėjo išsilaikyti padidėjusios konkurencijos rinkoje, jai trūko apyvartinių lėšų ir ateityje ji neturės galimybių veikti.
2025 metų lapkričio 30 dienos duomenimis, įmonė buvo patyrusi 41,3 tūkst. eurų nuostolių, jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 193 tūkst. eurų.
2024 metais „Bufeto“ grynasis nuostolis siekė 40,4 tūkst. eurų, pajamos smuko 6 proc. iki 737,8 tūkst. eurų (781,8 tūkst. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
„Runio“ bankroto byla iškelta balandžio 17 dieną. Kaip rašoma Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, „Runio“ vadovas Valdas Adomavičius teigė, kad įmonė dirba nuostolingai ir negali atsiskaityti su kreditoriais.
Vasario pradžioje įmonės įsipareigojimai viršijo jos turto vertę – bendrovė turėjo 47 eurų vertės turto, o jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 216,7 tūkst. eurų. Be to, „Runio“ skola Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) siekė 22,5 tūkst. eurų.
Pernai bendrovė uždirbo 1,2 tūkst. grynojo pelno, pajamos smuko 1,8 karto iki 472,3 tūkst. eurų (875,7 tūkst. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
