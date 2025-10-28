„Barbora“ stabdo savo veiklą dviejuose miestuose

Pasklidus žiniai, kad „Barbora“ nebeteiks paslaugų, socialiniuose tinkluose kilo sujudimas – nejau jos veikla stabdoma visuose miestuose?
Kaip skelbia JP.lt, nuo lapkričio 1 dienos „Barbora“ stabdo veiklą tik Panevėžyje ir Šiauliuose.
„Šis sprendimas priimtas įvertinus regioninės veiklos rezultatus ir siekiant sutelkti išteklius į tolesnį paslaugų tobulinimą bei plėtrą didžiuosiuose šalies miestuose.nuo spalio pabaigos „Barboros“ paslaugų nesulauks tik Panevėžio ir Šiaulių miesto gyventojai“, – rašoma JP.lt.
„Mūsų tikslas – užtikrinti geriausią pirkėjų patirtį ir tvarų įmonės augimą. Įvertinę veiklos efektyvumą, priėmėme sprendimą stabdyti veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose. Nuoširdžiai dėkojame visiems klientams už pasitikėjimą ir lojalumą“, – sakė rinkodaros ir komunikacijos vadovė Indrė Vaiginė.
Pirkėjai šiuose miestuose galės naudotis „Barbora“ paslaugomis iki spalio 31 dienos 21 valandos. Visi iki šios datos pateikti užsakymai bus pristatyti kaip įprasta.
Internetinės parduotuvės „Barbora“ paslaugomis ir toliau galės naudotis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės bei Alytaus gyventojai.
Naujausi komentarai