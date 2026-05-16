„Camelia“ vaistinė atnaujina „Mažų kainų“ kortelę: nuo šiol nuolaidų kortelė – ir telefone

„Camelia“ pirmą kartą ypatingas nuolaidas vaistinių pacientams pristatė dar 2000 metais, o 2006 metais visuomenė susipažino ir su „Mažų kainų“ kortele. Pasak vaistinių tinklą valdančios UAB „Nemuno vaistinė“ generalinės direktorės Kristinos Veštortienės, svarbiausiu veiksniu visada išlieka pacientų lūkesčių atliepimas, o didžioji jų dalis metus iš metų atsiremia į kainą.
„Esame įsitikinę, kad sveikatos puoselėjimas neturėtų tapti finansiniu iššūkiu, todėl nuo pat „Camelia“ įkūrimo pradžios stengiamės pacientams pasiūlyti mažas vaistinės prekių ir paslaugų kainas bei sudaryti sąlygas sutaupyti. „Mažų kainų“ vaistinė nėra tik skambus šūkis, o mūsų visos veiklos pažadas ir išskirtinumas, kurį tęsime kasdien. Džiaugiamės, kad visuomenė tai vertina“, – sakė „Camelia“ vadovė.
Ji priduria, kad „Camelia“ per mėnesį sulaukia daugiau nei 1 mln. pacientų, kurių didžioji dalis naudojasi su „Mažų kainų“ kortele galiojančiomis nuolaidomis.
„Per dvidešimt „Mažų kainų“ kortelės gyvavimo metų nustatėme svarbiausius pacientų poreikius, pagal kuriuos kiekvienai prekių kategorijai pritaikomos nuolaidos, siekiančios iki –30 proc. Vien per 2025 metus kortelės turėtojams pavyko sutaupyti daugiau nei 32 mln. eurų“, – pasakojo K. Veštortienė.
Nuo šiol „Mažų kainų“ kortelė – tiek fizinė, tiek skaitmeninė
Senoji „Mažų kainų“ kortelė nebegalios nuo 2026 m. rugpjūčio 1 dienos, todėl iki šio laikotarpio pacientai kviečiami atsinaujinti kortelę į fizinę ir/arba skaitmeninę kortelę. Fizinę „Mažų kainų“ kortelę galima nemokamai pasikeisti bet kurioje „Camelia“ vaistinėje.
Pacientai, norintys turėti skaitmeninę „Mažų kainų“ kortelę, gali prisijungti prie savo „Camelia“ paskyros, o jos neturint – susikurti ją www.camelia.lt ar mobiliojoje programėlėje. Susigeneravus skaitmeninę kortelę, ją galima laikyti savo paskyroje arba „Apple“ bei „Android“ piniginėje (angl. Wallet). Nuolaidų kortelė galios visose fizinėse „Camelia“ vaistinėse, todėl turintiems skaitmeninę kortelę, su savimi nebereikės nešiotis plastikinės kortelės.
Su „Mažų kainų“ kortele taikomos ypatingos nuolaidos
Visi turintys „Mažų kainų“ kortelę gali pasinaudoti ypatingais mėnesio pasiūlymais ir akcijomis. Nuolaidų kortelę turinčių pacientų taip pat laukia išskirtinės gimtadienio nuolaidos, siekiančios –40 proc.
Be to, su „Mažų kainų“ kortele taikomi ir papildomi pasiūlymai, kurie skiriasi priklausomai nuo kortelės tipo:
• Naudojantis kortele, pažymėta „Senjoro“ žyma, kurią galima gauti sulaukus pensinio amžiaus, kasdien taikomos nuolaidos siekia iki –30 proc. Išskirtinės nuolaidos senjorams galioja visą dieną, nuo pirmos prekės.
• Naudojantis kortele, pažymėta „Kartu vienas dėl kito“ žyma, kurią galima gauti turint neįgaliojo pažymėjimą, kasdien taikomos nuolaidos siekia iki –30 proc. Šios nuolaidos taip pat galioja visą dieną.
• Visi kiti „Camelia“ vaistinės pacientai, turintys įprastą „Mažų kainų“ kortelę, ypatingomis nuolaidomis iki –30 proc. gali pasinaudoti „Laimės valandų“ metu, kasdien nuo 16 iki 18 val.
Daugiau apie „Mažų kainų“ kortelės atnaujinimą ir su ja galiojančias ypatingas nuolaidas skaitykite ČIA. Informacijos apie su „Mažų kainų“ kortele taikomas akcijas, nuolaidas bei jų išimtis teiraukitės „Camelia“ vaistinėse.
