E. pinigų ir mokėjimo įstaigų pajamos pernai augo iki 652,7 mln. eurų

LB teigimu, nepaisant augimo, didžioji dalis pajamų ir toliau koncentruojasi dešimtyje didžiausių įstaigų – jos uždirbo beveik 389 mln. eurų su licencine veikla susijusių pajamų ir generavo 100 mlrd. eurų mokėjimo operacijų sumos.
„Itin svarbu, kad mažesni rinkos dalyviai stiprintų kapitalo bazę, užtikrintų tinkamą rizikų valdymą ir laikytųsi reikalavimų, siekiant tvaresnio sektoriaus augimo“, – pranešime sakė LB Prudencinės priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.
Rinkoje veikia 35 didelės įstaigos, kurių mokėjimo operacijų suma siekia bent 1 mlrd. eurų. Nors jos sudaro tik 30 proc. visų rinkos dalyvių, jų atliekamų mokėjimo operacijų vertė sudaro 92 proc. visos rinkos mokėjimo operacijų sumos.
Įstaigos, kurių mokėjimo operacijų suma nesiekė 100 mln. eurų, sudarė 21 proc. sektoriaus, o įstaigos, kurių operacijų suma buvo nuo 100 mln. iki 1 mlrd. eurų, sudarė 18 proc. rinkos.
Likusią rinkos dalį sudarė komunalinių ir kitų įmokų surinkėjai (19 proc.), įstaigos, teikiančios tik mokėjimo inicijavimo ar sąskaitos informacijos paslaugas (6 proc.), ir įstaigos, nevykdančios veiklos (6 proc.).
LB duomenimis, 53 įstaigos (48 proc.) neuždirbo pelno. 46 įstaigų pelningumo rodiklis svyruoja tarp 0,01 ir 20 proc., aštuonių įstaigų rodiklis yra tarp 20 ir 50 proc., trys įstaigos turi aukštą veiklos pelningumą – jų rodiklis yra didesnis nei 50 proc.
Dėl ES reguliavimo pokyčių centriniuose bankuose laikomų klientų lėšų dalis sumažėjo septynis kartus iki 100,9 mln. eurų. Lietuvos ir kitose ES kredito įstaigose laikomos klientų lėšos padidėjo 2 proc. iki 1,3 mlrd. eurų, o investicijos į saugų likvidųjį turtą išaugo 43 proc. iki 1,1 mlrd. eurų.
Lietuvoje 2025 metų pabaigoje veikė 73 e. pinigų įstaigos ir 44 mokėjimo įstaigos – atitinkamai trimis mažiau ir viena daugiau nei prieš metus.
Per metus Lietuvos bankas išdavė tris naujas licencijas, įvyko septyni įstaigų įsigijimo sandoriai, penkios įstaigos nutraukė veiklą.
2025 metų pabaigoje viena įstaiga neatitiko nuosavo kapitalo reikalavimų, o 11 įstaigų buvo arti minimalios reikalavimų ribos.
Naujausi komentarai