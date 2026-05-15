„Epso-G“ pirmąjį ketvirtį vėl dirbo pelningai – pajamos augo iki 195 mln. eurų

Grupė uždirbo 50,1 mln. eurų grynojo pelno, kai pernai patyrė 22,3 mln. eurų grynąjį nuostolį. Jos pajamos siekė 195,1 mln. eurų ir buvo 43,3 proc. didesnės (136,1 mln. eurų), penktadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Epso-G“.
Koreguota EBITDA siekė 22 mln. eurų ir buvo 2,6 proc. didesnė (21,4 mln. eurų).
Grupės investicijos siekė 32,2 mln. eurų – 27 proc. mažiau nei pernai pirmąjį ketvirtį.
„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ ir „Energy cells“ akcijų.
Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.
