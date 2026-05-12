„Faktoro“ su EIF garantija įmonėms suteiks iki 100 mln. eurų paskolų

Garantija nuo šiol galės būti taikoma ne tik paskoloms, bet ir faktoringo sandoriams, kai pirkėjams negali būti suteikiama draudimo apsauga, pranešė bendrovė.
„Tai reiškia daugiau galimybių įmonėms gauti reikalingą finansavimą tiek augimui, tiek kasdieniam apyvartinių lėšų valdymui“, – pranešime sakė „Faktoro“ vadovas Algirdas Gutauskas.
Vilniaus mieste arba rajone veikiančioms įmonėms garantija dengs 50 proc. finansavimo sumos, o kituose Lietuvos regionuose – 80 proc. sumos.
„Finansavimo prieinamumas mažoms ir vidutinėms įmonėms yra vienas svarbiausių jų konkurencingumo veiksnių“, – pranešime sakė EIF vykdomoji direktorė Marjut Falkstedt.
Anksčiau Lietuvos įmonėms „Faktoro“ suteikė 32 mln. eurų paskolų su EIF garantija.
