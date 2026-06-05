„Fegda“ įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelią į poligoną

Sutartį penktadienį pasirašė KAM Infrastruktūros valdymo agentūra, Kariuomenės logistikos valdyba bei „Fegda“.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet.
„Darbai turi prasidėti liepos mėnesį, turi būti užbaigti iki šių metų pabaigos ir Krašto apsaugos ministerijai tai nekainuos nė vieno papildomo euro“, – sutarties pasirašymo renginyje sakė R. Kaunas.
Pasak ministro, visi kelio defektai turi būti pašalinti, todėl „nebus jokių kitų susitarimų“.
„Rangovas yra įpareigojamas pertiesti naujai kelią, kuris atitiktų visus kokybinius reikalavimus, juo būtų galima naudotis ir nebus toleruojama jokių brokų“, – tikino R. Kaunas.
„Fegda“: naujas kelias tarnaus mažiausiai 100 metų
„Fegdos grupės“ vadovas Gediminas Gribulis teigė, kad projektą padės įgyvendinti Vokietijos Miuncheno technikos universiteto komanda.
„Todėl prisiimdami visą atsakomybę mes pasitelkėme Vokietijos Miuncheno technikos universiteto profesorių ir jo visą komandą. Kaip žinia, vokiečiai yra geriausi šios srities specialistai pasaulyje, inžinieriai, kurie apie betoną keliuose daug supranta. Su jų pagalba įvertinsime visas aplinkybes, per artimiausias tris savaites jie pateiks mums turbūt du arba tris galimus variantus, kaip šitą kelią mes sustiprinsime“, – penktadienį renginyje sakė G. Gribulis.
„Per artimiausias tris savaites bus pateiktas iš esmės viso kelio perdarymas, tai yra tiek naujo betono – storesnio, stipresnio betono sluoksnio įrengimas, sustiprinama visa kelio konstrukcija“, – pridūrė jis.
G. Gribulio teigimu, maždaug po trijų savaičių iš vokiečių mokslininkų gavus darbų technologinį vertinimą bus atliekama nepriklausoma ekspertizė, kuri įvertins, ar „viskas yra gerai ir šitas kelias tikrai stovės“. Pasak jo, naujai nutiestas kelias turėtų būti tinkamas mažiausiai 100 metų.
G. Gribulis sakė, kad projekto vertė kol kas nėra aiški. Jis žadėjo viešinti visą su jo įgyvendinimu susijusią informaciją.
„Mes paviešinsime visus techninius sprendimus, projektus, darbų eigą, taip pat paviešinsime ir darbų vertę tam, kad atsakytume į visus klausimus. Šiandien dar tikrai negalime atsakyti tos darbų vertės, patvirtiname, kad tai bus tiesiog įmonės lėšos. Visą informaciją ir suprasdami šito kelio svarbą mes ją tikrai viešinsime, ji bus prieinama visuomenei“, – kalbėjo „Fegdos grupės“ vadovas.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o tai preliminariai jai kainuos daugiau nei 3 mln. eurų.
Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023 metais nutiesė su defektais.
KAM stebės darbus
„Fegdos grupės“ vadovas G. Gribulis tikino, kad anksčiau nutiestas kelias turėjo tik minimalių defektų.
„Per visus dvejus metus, kada negalėjome pradėti šito kelio tvarkymo, buvo atliktos dvi nepriklausomos ekspertizės. Tose ekspertizėse buvo nustatytas defektų pažaidų plotas – 0,019 proc. (...) Pažeidų defektas, arba nekokybiškas gamybos linijos brokas yra 0,1 proc.“, – aiškino jis.
Savo ruožtu krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas pabrėžė, kad Rūdninkų poligone nutiesta apie 100 kilometrų naujų kelių, kuriuose yra smulkių defektų: „Tačiau tikrai nėra kažkokio panašaus atvejo, kaip šitas.“
Ministras R. Kaunas akcentavo, kad bus samdomi žmonės, kurie prižiūrės naujų darbų eigą.
„Papildomai dar samdysime specialistus, nepriklausomus ekspertus, kurie visą darbų eigą, tiek projekto paruošimą, tiek projekto įvertinimą, tiek techninį kelio įrengimą irgi stebėtų, identifikuotų problemas, jeigu tokios atsirastų“, – sakė R. Kaunas.
Anot ministro, kalbama su Susisiekimo ministerija, kad Statybų techniniame reglamente būtų apibrėžta tokių betoninių kelių specifika ir techniniai parametrai: „Tam, kad visi labai aiškiai žinotume, kas yra tinkamai įgyvendintas projektas.“
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