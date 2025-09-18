Ginčas tarp savivaldybės ir prokurorų dėl Šiaulių arenos keliasi į teismą

Generalinė prokuratūra BNS pranešė rugsėjo 10 d. pateikusi ieškinį Šiaulių apygardos teismui ir prašo panaikinti pernai rugsėjo 5 dienos miesto tarybos sprendimą, kuriuo šalia numatomų remonto darbų už savivaldybės lėšas siekiama atnaujinti ir inžinerinius tinklus.
Anot prokuratūros, šie darbai turėtų būti priskirti ne kapitaliniam, o paprastajam remontui, todėl juos turi finansuoti arenos koncesininkė (Šiaulių universali arena), o ne savivaldybė.
Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis BNS teigė, kad liepos 8 dieną Šiaulių apygardos prokuratūra nutarė, jog tarybos sprendimas areną remontuoti už savivaldybės lėšas nepažeidė viešojo intereso.
Tačiau, anot jo, opozicijos atstovui apskundus šį sprendimą Generalinė prokuratūra jį atšaukė ir kreipėsi į teismą.
„Šiaulių prokurorė priėmė palankų sprendimą ir reikėjo sulaukti 30 dienų apskundimo laikotarpį. Mes ir laukėme. Per tą laiką buvo apskųstas palankus sprendimas ir Generalinė prokuratūra priėmė sprendimą jį atšaukti motyvuojant, kad Šiaulių prokurorė netinkamai taikė teisės aktus“, – BNS aiškino A. Bartulis.
Anot jo, savivaldybės vertinimu, tarybos pernai priimtas sprendimas yra teisėtas.
Manau, kad čia tikrai neapsiribosime tik pirmosios instancijos teismais.
„Mes ruošiam atsiliepimą į šitą ieškinį ir sudėliosim visus argumentus, kad šitas dokumentas, kurį nori atšaukti prokuratūra, mūsų manymu, yra teisingas ir teisėtas bei jo atšaukimas neturi jokio pagrindo“, – sakė A. Bartulis.
Anot savivaldybės atstovo, bus laukiama galutinio teismo sprendimo, taikos sutarties galimybę jis atmetė: „Mes tikrai tokių iniciatyvų nedarysim, tegu teismas priima sprendimą. Ir manau, kad čia tikrai neapsiribosime tik pirmosios instancijos teismais.“
Jo teigimu, ginčui persikėlus į teismą savivaldybė jau sustabdė pasirengimą rangovo konkursui.
„Mes buvome pradėję vėl toliau ruoštis, tačiau kai buvo apskųstas Šiaulių prokuratūros sprendimas, mes visus veiksmus sustabdėme. Buvo tik parengiamieji darbai padaryti, paruoštas techninės užduoties projektas. (...) Kadangi jau aiškiai mes einame į bylinėjimosi teisme etapą, tai visi remonto darbai, kurie turėtų būti atlikti arenoje, yra sustabdyti“, – BNS teigė administracijos direktorius.
Rugpjūčio pradžioje A. Bartulis BNS sakė, kad pirmiausia buvo numatyta suremontuoti neveikiančias arenos vėsinimo ir vėdinimo sistemas, o daugiau darbų jis nedetalizavo. Jo teigimu, juos planuota atlikti netrukdant arenoje vykstantiems renginiams.
BNS rašė, kad pernai rugsėjį tarybai leidus atlikti arenos kapitalinį remontą bei tam skyrus 790 tūkst. eurų, opozicijos atstovas, savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkas Zakiras Medžidovas kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
Šiemet sausį Šiaulių apygardos prokuratūra nusprendė neinicijuoti viešojo intereso gynimo, bet įspėjo miesto valdžią arenos remontui nenaudoti biudžeto lėšų – šį sprendimą administracijos direktorius vasarį apskundė aukštesniajam prokurorui, kuris kovo mėnesį sprendimą panaikino ir grąžino bylą papildomai nagrinėti.
Pasak savivaldybės, nuo arenos atidarymo 2007 metais ji nebuvo kapitaliai remontuota, išskyrus dalinį einamąjį remontą 2022 metais.
Nuo 2023-ųjų rugpjūčio arenos valdymą penkeriems metams pagal koncesijos sutartį iš „Pramogų salos“ perėmė bendrovė Šiaulių universali arena.
