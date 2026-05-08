Giraitės ginkluotės gamyklos pelnas augo, išmokės 2,6 mln. eurų dividendų

Bendrovė vienintelei akcininkei Finansų ministerijai išmokės 2,58 mln. eurų dividendų, penktadienį pranešė bendrovė.
„Nepaisant išorinių veiksnių, 2025 metus užbaigėme pasiekę puikius finansinius rezultatus, viršijusius Vyriausybės nustatytus veiklos rodiklius. Tai patvirtina, kad pasirinkta strateginė kryptis yra teisinga“, – pranešime sakė įmonės valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.
Gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas teigė, kad rinkoje vyravus neapibrėžtumui ir žaliavų kainų svyravimui, įmonė efektyvino veiklą, rūpinosi tiekimo saugumu ir nenutrūkstama gamyba – jos planas įvykdytas 107 proc.
Pasak bendrovės, plėtrą užtikrino nuo 22,3 mln. iki 47,51 mln. eurų padidintas įstatinis kapitalas.
Įmonė į 25 pasaulio valstybes eksportavo 67 proc. produkcijos, jos pajamos iš eksporto augo 25 proc. iki 19,4 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Įmonė taip pat ruošiasi antros šovinių gamybos linijos statybai, į kurią investuos apie 26 mln. eurų.
Be to, amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.
Naujausi komentarai