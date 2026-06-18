„Girtekai“ Norvegijoje – 4,2 mln. eurų pretenzija dėl socialinio draudimo įmokų

Grupė mano turinti įrodymų, jog įmokos apskaičiuotos teisingai, todėl tikisi ginčą Norvegijos mokesčių skundų taryboje laimėti, rašoma „Girteka Group“ 2025 metų ataskaitoje.
Įmonė skundą pateikė pernai spalį, o sprendimo tikisi anksčiausiai 2027 metų pabaigoje.
„Norvegijos mokesčių administratoriaus vertinimu, viena iš grupės dukterinių įmonių galimai netinkamai apskaičiavo darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas už 2018–2023 metų laikotarpį taikydama netinkamą tarifą. Bendrovė su tokiu vertinimu nesutinka“, – komentare BNS nurodė „Girteka Group“.
Kaip pabrėžiama ataskaitoje, labiau tikėtina, kad ginčas bus laimėtas, dėl to grupė neatidėjo 4,2 mln. eurų.
„Mūsų įsitikinimu, įmokos buvo apskaičiuotos ir mokėtos laikantis visų reikalavimų. Bendrovė vykdė faktinę veiklą Norvegijos šiaurėje ir yra pateikusi tai pagrindžiančius įrodymus, todėl mano, kad jos pozicija ginče yra pagrįsta“, – BNS komentavo „Girteka Group“.
Kaip aiškino grupė, socialinio draudimo įmokų tarifai Norvegijoje skiriasi, priklausomai nuo regiono bei įmonė veiklos vietos: „Tačiau jų dydis neturi įtakos darbuotojų socialinėms garantijoms ar socialinės apsaugos apimčiai.“
„Girteka Group“ pernai 2,3 karto iki 12,41 mln. eurų sumažino grynąjį nuostolį, jos konsoliduotos pajamos mažėjo 9 proc. iki 1,31 mlrd. eurų.
Grupė valdo nuosavą 6,5 tūkst. vilkikų ir 7 tūkst. puspriekabių parką ir kasmet visoje Europoje pristato apie 800 tūkst. krovinių.
„Girteka Group“ 11 valstybių kontroliuoja apie 50 transporto ir ekspedijavimo, prekybos, transporto priemonių remonto bei nekilnojamojo turto bendrovių. Jose dirba beveik 12 tūkst. darbuotojų.
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