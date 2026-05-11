Į Lietuvą iš Jungtinės Karalystės mėginta įvežti 19 tonų pavojingųjų atliekų

Departamento duomenimis, praėjusių metų gruodžio pabaigoje buvo gautas pranešimas apie Lenkijoje sustabdytą atliekų siuntą. Nustatyta, kad 19 tonų krovinys iš JK buvo gabentas į Lietuvą, pažeidžiant Europos Sąjungos (ES) reglamento dėl atliekų vežimo reikalavimus – be privalomo leidimo.
Anot aplinkosaugininkų, krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemones atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose.
Lenkijos pareigūnams patikrinus krovinį buvo nustatyta, kad perpjautos transporto priemonės laikytinos pavojingosiomis atliekomis, todėl visas krovinys pripažintas neteisėtu atliekų vežimu.
Bendradarbiaudamas su Lenkijos ir JK institucijomis AAD patvirtino, kad atliekos buvo gabenamos be privalomo leidimo.
Po konsultacijų su užsienio institucijomis ir atliekas vežusiu ūkio subjektu dėl aplinkai saugaus atliekų grąžinimo organizavimo, šių metų kovo pradžioje departamentas išdavė leidimą atliekų repatriacijai. Įgyvendinus visus būtinus veiksmus, balandžio 13 dieną visas 19 tonų neteisėtai gabentų atliekų krovinys buvo saugiai grąžintas į JK.
