„Ignitis grupės“ EBITDA šiemet augo 10 proc. iki 175 mln. eurų

Koreguotas EBITDA siekė 192,2 mln. eurų ir buvo 2 proc. didesnis (188,5 mln. eurų). Grupė tikisi, kad šiemet koreguotas EBITDA sieks 550–600 mln. eurų.
Grupė uždirbo 72,8 mln. eurų grynojo pelno – 13,2 proc. mažiau (83,9 mln. eurų), jos pajamos šiemet siekė 939 mln. eurų ir buvo 34,3 proc. didesnės (699 mln. eurų), trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
Grupės investicijos siekė 156,9 mln. eurų ir buvo 7,1 proc. didesnės (146,5 mln. eurų). Investicijos į tinklus sudarė 70,6 proc. visų investicijų, į žaliuosius pajėgumus – 24,9 proc. Šiemet investicijos turėtų siekti 590–690 mln. eurų.
Bendrovės grynoji skola per ketvirtį sumažėjo 1 proc. ir kovo pabaigoje siekė 1,893 mlrd. eurų.
Grupės įmonių paskirstytos elektros kiekis pirmąjį ketvirtį siekė 3,24 teravatvalandės (TWh) – 15,4 proc. daugiau nei prieš metus, pagamintos elektros – 1,02 TWh, arba 15,6 proc. mažiau, šilumos energijos – 0,57 TWh, arba 8,3 proc. mažiau – dėl sumažėjusios Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko gamybos.
Gamtinių dujų pardavimai per tris mėnesius išaugo 1,88 TWh (64 proc.), o tai daugiausia lėmė išaugęs didmeninės prekybos sandorių skaičius bei 20,4 proc. didesnis vartojimas mažmeninėje rinkoje. Paskirstytas dujų kiekis Lietuvoje išaugo 39,6 proc. iki 3,46 TWh.
Šiuo metu „Ignitis grupė“ stato 173,6 MW saulės parką Latvijoje, elektros kaupiklių sistemas Kelmėje, Kruonyje ir Mažeikiuose, kurių bendra talpa siekia 582 MWh. Taip pat plečiama Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE). Į šiuos projektus iš viso bus investuota apie 386 mln. eurų.
„Ignitis grupė“ pernai uždirbo 546,1 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 3,4 proc. daugiau nei užpernai (527,9 mln. eurų), jos grynasis pelnas siekė 163,9 mln. eurų, arba 40,6 proc. mažiau (276,2 mln. eurų), koreguotas grynasis pelnas – 225,7 mln. eurų – 18,7 proc. mažiau (277,5 mln. eurų).
„Ignitis grupė“ valdo įmones „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), „Ignitis“, „Ignitis gamyba“, „Ignitis renewables“ ir kitas.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
