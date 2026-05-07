ILTE ieško dviejų beveik 40 mln. eurų iniciatyvos „MILInvest 2“ gynybos fondų valdytojų

Kaip pranešė ILTE, atrinkti valdytojai steigs investicines bendroves, kurios investuos į ankstyvos ir vėlesnės stadijos startuolius, veikiančius gynybos ir saugumo sektoriuose.
Numatytos tiesioginės investicijos į įmones ir jų akceleravimas, taip pat preakceleravimo programų finansavimas, jų metu bus testuojamos, tobulinamos verslo idėjos, remiamos jų kūrėjų komandos skiriant dotacijas, padėsiančias auginti naujus gynybos technologijų verslus.
Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja priemonė paskatins šalies gynybos pramonės konkurencingumą.
Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, verslui yra suteikiama galimybių realiai veiksmais prisidėti stiprinant Lietuvos saugumą.
„Kariuomenei reikia to, ko reikalauja šiuolaikinis mūšio laukas, o tai reiškia, kad turime žengti koja kojon su inovacijomis. Kariuomenės modernizacija ir naujų technologijų taikymas išlieka mūsų prioritetu, siekiant stiprinti nacionalinę gynybą”, – pranešime sako krašto apsaugos ministras.
Investicijas galės gauti įmonės, įsteigtos Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse, taip pat Ukrainoje.
Viena esminių sąlygų – šių įmonių kuriama nauda bent vienerius metus turi būti nukreipta į Lietuvą, pavyzdžiui, per kuriamas darbo vietas ar mokamus mokesčius Lietuvoje.
Pirmojoje „MILInvest” iniciatyvoje virš 29 startuolių dalyvavo akceleravimo programose, atlikta 21 tiesioginė investicija, kurių bendra suma – daugiau kaip 11 mln. eurų.
Tarp investicijų sulaukusių startuolių yra tokios įmonės kaip „Broswarm“, „Granta Autonomy“, „Juodosios gulbės technologijos“, „Aktyvus Photonics“ ir kitos.
