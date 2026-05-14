„INVL Asset Management“ Rūdninkų karinio miestelio projektui pritraukė 27 mln. eurų

Šią sumą įsipareigojo suteikti daugiau nei 100 investuotojų iš trijų Baltijos šalių – instituciniai investuotojai, privatūs asmenys bei įmonės, investuojantys per INVL Šeimos biurą, ketvirtadienį pranešė bendrovė.
„Šiuo žingsniu užbaigiame svarbų projekto etapą – nuosavo kapitalo, reikalingo investicijoms, pritraukimą (...). Dėl didelio investuotojų susidomėjimo lėšų pritraukimo procesas buvo užbaigtas net anksčiau nei planuota“, – pranešime teigė „INVL Asset Management“ infrastruktūros projekto vadovas Ignas Šablevičius.
Pasak jo, šiuo metu deramasi su bankais dėl paskolų projektą įgyvendinančiai įmonei – šį etapą tikimasi užbaigti iki birželio pabaigos.
Kaip BNS nurodė „INVL Asset Management“ atstovas Aleksas Rozentalis, bendrovė yra atsirinkusi du bankus, iš kurių vienas – veikiantis Lietuvoje, su jais derinamos sutarties sąlygos.
Pernai skelbta, kad 540 mln. eurų lengvatinės paskolos limitą kariniam miesteliui patvirtino Europos investicijų bankas (EIB), o tai, pasak Centrinės projektų valdymo agentūros atstovės Neringos Pažūsienės, paskatino geresnius finansavimo pasiūlymus teikti ir Lietuvoje veikiančius komercinius bankus.
BNS rašė, kad „Rudina“ gavo Rūdninkų karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – dviejų dalių.
Pagal 15 metų trukmės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis „Rudinai“ už statybas bei priežiūrą bus išmokėta iš viso 487,61 mln. eurų (su PVM), tuo metu „Merko statybai“ – atitinkamai 393,25 mln. eurų bei 453,5 mln. eurų. Mokėjimai bus pradėti baigus statybas.
Nuo sausio mėnesio „Conres“ ir „Fegda“ jau atlieka paruošiamuosius darbus.
„Itin svarbus Lietuvos ir viso regiono saugumui projektas šiuo metu yra ne tik dokumentų rengimo ir projektavimo stadijoje, teritorijoje pradėjome ir statybvietės parengimo darbus. Kol kas visi procesai vyksta sklandžiai ir laikantis grafiko“, – pranešime teigė „Conres“ vadovas Ernestas Šeženis.
Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
