Įspėja vairuotojus: pradedama 29 mln. eurų vertės šios „Via Balticos“ atkarpos rekonstrukcija

Atkarpos nuo Garliavos iki Mauručių rekonstrukcijos metu iki 2027-ųjų lapkričio bus iš esmės pertvarkytas kelias bei aplinkinė infrastruktūra – bus įrengta ir rekonstruota apie 10 km jungiamųjų kelių, šešios žiedinės sankryžos ir kelių sankirta su 153 metrų ilgio viaduku, ketvirtadienį pranešė „Via Lietuva“.
„Sprendimai leis atsisakyti nesaugių įvažiavimų, efektyviau valdyti transporto srautus ir sukurti modernią, ilgalaikiam naudojimui pritaikytą kelių infrastruktūrą“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Be to, bus panaikinti tiesioginiai įvažiavimai į magistralę, apsisukimai, į saugesnes vietas bus perkeltos autobusų stotelės, įrengta apie 2 km triukšmo užtvarų bei 9,2 km nuotekų tinklų, rekonstruota 1,4 km melioracijos sistemų, perkelti elektros, ryšių, dujų ir nuotekų tinklai, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai.
Anot „Via Lietuvos“, po rekonstrukcijos ruože bus galima važiuoti 130 km per valandą greičiu. Dabar dėl infrastruktūros ribojimų čia maksimalus greitis siekia 90 km per valandą.
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