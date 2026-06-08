Įsteigtas pilietinis miesto komitetas „Vilnius gali“: vienas tikslas – SAVAS miestas savo žmogui

Komitetą inicijavo buvęs Vilniaus meras, Seimo narys Artūras Zuokas ir jo komanda. Suvažiavimo metu A. Zuokas išrinktas komiteto pirmininku. Taip pat patvirtinta 9 narių komiteto valdyba bei išrinkti du pirmininko pavaduotojai – teisininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Vydūnas Sadauskas ir verslininkas, visuomenininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Antanas Zabulis.
Pasak komiteto steigėjų, Vilnius turi visas galimybes būti vienu patogiausių Europos miestų gyventi, kurti ir auginti vaikus. Tačiau miestas auga ne nuo gražių prezentacijų. Jis auga tada, kai atsiranda drąsos priimti strateginius sprendimus, o žmonės jaučia, kad jų balsas ką nors reiškia.
„Mes ateiname ne administruoti miesto. Mes ateiname jį keisti. Ir mes ateiname ne gelbėti, o dirbti. Dirbti su aistra ir meile SAVO miestui“, – sakė A. Zuokas.
Pasak jo, Vilniui šiandien labiausiai trūksta ne galimybių, o ambicijos ir politinės valios priimti strateginius sprendimus.
„Vilnius šiandien valdomas taip, lyg tai būtų ne sostinė, o tiesiog eilinis administracinis vienetas. Mes matome kitokį miestą. Gyvą, augantį, ambicingą, turintį aiškią kryptį ir nebijantį priimti drąsių sprendimų“, – teigė A. Zuokas.
Pristatydamas komiteto kryptį, jis išskyrė problemas, su kuriomis šiandien susiduria sostinė – transporto spūstis, būsto prieinamumą ir švietimo klausimus. Pasak A. Zuoko, Vilniaus gyventojai kamščiuose per metus vidutiniškai praleidžia 121 valandą – tai laikas, atimtas iš šeimos ir vaikų.
Komiteto steigėjų teigimu, Vilnius turi būti SAVAS savo žmogui – miestas, kuriame patogu gyventi, kurti ir auginti vaikus. Todėl „Vilnius gali“ veiklą grindžia keturiomis vertybėmis – žmogumi, šeima, ateitimi ir atsakomybe. Žmogumi, nes miesto sprendimai turi gerinti gyvenimo kokybę ir taupyti žmonių laiką. Šeima, nes Vilnius turi būti miestas, kuriame žmonės nori gyventi ir auginti vaikus. Ateitimi, nes sostinė turi būti kuriama ilgam, o ne vienai politinei kadencijai. Atsakomybe, nes sprendimai turi būti priimami laiku, skaidriai ir prisiimant atsakomybę už jų pasekmes.
Savo kalboje A. Zuokas pabrėžė, kad „Vilnius gali“ veiks kitaip nei tradicinės partijos.
„Miestas neturi būti valdomas ideologijų, kurios dažnai supriešina visuomenę. Mes kviečiame jungtis vertybiniu pagrindu. Atvirumas visuomenei yra viena iš svarbiausių miesto valdymo vertybių. Mes užbaigsime susitarimų už uždarų durų praktiką savivaldybėje“, – sakė jis.
Komiteto pirmininkas taip pat teigė, kad dabartinė sostinės plėtros kryptis nebeatitinka šeimų interesų.
„Vilniaus valdžia per ilgai į savo gyventojus žiūrėjo tik kaip į darbo jėgą ir mokesčių mokėtojus. Toks miestas tampa patogus tik vienišiems žmonėms ar trumpalaikiams imigrantams, o jaunas šeimas dėl brangaus būsto stumia į periferiją. Mes turime pakeisti prioritetus – miestas pirmiausia turi būti statomas ir pritaikytas savo žmonėms“, – sakė A. Zuokas.
Steigiamajame suvažiavime išrinkta 9 narių komiteto valdyba: Artūras Zuokas, Vydūnas Sadauskas, Antanas Zabulis, Natalija Istomina, Rokas Žilinskas, Romualdas Gėgžnas, Justina Kašėtaitė, Džeraldas Dagys ir Birutė Rimšaitė-Varnienė.
Komitetas kviečia Vilniaus gyventojus aktyviai dalyvauti kuriant miesto ateitį – teikti pasiūlymus, diskutuoti ir prisidėti prie sprendimų kūrimo.
„Vilnius priklauso visiems, kurie jį myli, o ne tik tiems, kurie jį valdo“, – sakė A. Zuokas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)