Jau nustatyti šeši mėlynojo liežuvio ligos židiniai

Pasak tarnybos, protrūkio vietos paskelbtos Europos Sąjungos referentinei laboratorijai patvirtinus VMVT įtartus ligos atvejus.
Židiniai yra Marijampolės, Pagėgių bei Prienų, Tauragės ir Vilkaviškio rajonų ūkiuose.
„Tyrimais nustatyta, kad protrūkio sukėlėjas priskiriamas 3-iojo mėlynojo liežuvio ligos viruso serotipui. Siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, VMVT direktorės įsakymu nuo spalio 13 dienos šalyje paskelbtos šešios protrūkio vietos“, – pranešime nurodė tarnyba.
Vyriausiasis šalies veterinaras Vaidotas Kiudulas pranešime sakė, kad liga Lietuvoje valdoma, informacija dalinasi valstybės, kur nustatyta liga.
Židinių vietose nuo pirmadienio draudžiama perkelti ligai imlius gyvūnus į kitais laikymo vietas, gabenti jų genetinės medžiagos produktus (spermą, oocitus, embrionus). Išimtis taikoma tik su tarnybos leidimu gabenant gyvulius skersti.
Draudimą tarnyba panaikins įsitikinus, jog ligos sukėlėjo protrūkio vietoje nebėra. Valstybiniai mėginiai tyrimams bus pateikti po 21 dienos.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis praėjusią savaitę sakė, jog mėlynojo liežuvio ligos užkratas į Lietuvą, įtariama, gali plisti iš Rusijos Kaliningrado srities.
Mėlynasis liežuvis yra virusinė liga, kuri nepavojinga žmonėms. Dažniausiai užsikrečia galvijai, ožkos, elniai, kupranugariai, lamos bei alpakos, bet sunkiausiai serga būtent užsikrėtusios avys.
