Kaunas apie „Rheinmetall“ gamyklos statybas: rangovas tikina, kad viskas bus padaryta laiku

Taip kalbėjo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas Edvinas Grikšas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, „aušriečiui“ Tomui Domarkui klausiant, ar statybos darbai vėluoja dėl žiemos ar dėl netikslumų Seimo priimtuose įstatymuose.
„Įstatymas reikalingas, kad būtų galima supaprastinti statybų leidimų išdavimą, teritorijų planavimą ir viską, ko reikia projektams, kurie yra reikalingi ir svarbūs Lietuvos gynybai, tačiau mes negalime daryti įtakos klimato sąlygoms. Žiema, kuri buvo tikrai, sakykime, neeilinė, šiek tiek daro įtaką tempams“, – ketvirtadienį Seime Vyriausybės valandos metu kalbėjo R. Kaunas.
„Tačiau su rangovu bendraujame ir tikina, kad viskas bus padaryta laiku ir kad kažkokių ypatingų vėlavimų neturėtume sulaukti“, – tęsė ministras.
Jam antrino ir ekonomikos ir inovacijų ministras, tvirtindamas, kad darbų atsilikimą nuo grafiko lėmė šalta žiema.
„Taip, tai yra dėl ganėtinai šaltos žiemos sulėtėję terminai, tai visiškai nesusiję su įstatyminiais dalykais“, – jam antrino E. Grikšas.
2024 m. Seimui pritarus įstatymų pakeitimams, sudariusiems galimybes didžiosioms gynybos pramonės bendrovėms greičiau pradėti projektų vystymą Lietuvoje, buvo akcentuojama svarba pagreitinti „Rheinmetall“ įsikūrimą šalyje.
Dabar, pasak R. Kauno, kitos įmonės taip pat domisi galimybėmis pasinaudoti įstatyme numatyta tvarka.
„Kiek aš žinau, kitos įmonės irgi aktyviai domisi galimybėmis pasinaudoti įstatymų“, – kalbėjo jis.
Tuo metu E. Grikšas pažymėjo, kad įstatyme numatytos sąlygos stiprina Lietuvos konkurencingumą.
„Pats įstatymo pakeitimas ir palengvinimas, sąlygų pagreitinimas gynybos ir saugumo pramonės investuotojams ateiti į Lietuvą yra labai įdomus potencialiems investuotojams, kurių dabar vadinamajame pipeline (numatytų projektų eilėje – ELTA) turime daugiau nei dešimt. Tikrai tai yra viena iš sąlygų, kuri labai sukuria Lietuvos konkurencingumą, lyginant su kitomis valstybėmis, kaip patrauklios valstybės būtent šio pobūdžio investicijoms“, – aiškino jis.
„EPSO-G“ grupės vadovas Mindaugas Keizeris trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje teigė, kad „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybos dėl užsitęsusios šaltos žiemos šiek tiek atsiliko nuo numatyto idealaus grafiko. Vis dėlto, pasak jo, tikimasi, kad gamykla veiklą pradės 2027 metų viduryje, kaip buvo numatyta ir anksčiau.
ELTA primena, kad nacionaliniam saugumui reikšminga „Rheinmetall“ šaudmenų gamykla iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype.
Gamyklą už 141 mln. eurų (su PVM) stato viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, statybose ir eksploatacinėje veikloje taip pat dalyvauja vietos pramonė ir tiekėjai.
Gamyklą valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“. Sutartį dėl jos steigimo „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybinė energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino dar 2024 m. gruodį.
Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
