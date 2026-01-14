Kaunas: išperkant sodybas svarstoma kompensuoti moralinę žalą

„Mes šnekame apie atkuriamąją vertę arba rinkos kainą. Ir būtent kuri, ar atkuriamoji vertė, ar rinkos kaina bus didesnė, apie tą sumą mes ir šnekame. Moralinės žalos mechanizmas (...) mes jį turime tokį precedentą sukurti, sakyčiau, šitoje vietoje. Ir šiandien kaip tik su Krašto apsaugos ministerijos teisininkais mes ta tema lygiai taip pat diskutavome, esu patikintas, kad bus galima sukurti mechanizmą“, – žurnalistams Vilniuje sakė ministras.
„Reikės labai aiškiai identifikuoti, kas yra moralinė žala, ar tai yra, tarkime, trečia karta, gyvenanti toje pačioje sodyboje ir tai yra iš kartos į kartą turtas, ar tai yra prieš metus įsigijęs nekilnojamo turto asmuo ir siekia dabar jį po metų parduoti“, – akcentavo jis.
Paklaustas, kiek kainuos 13 sodybų, kurias būtina išpirkti kuriant poligoną, R. Kaunas sakė nenorintis to įvardyti.
Anksčiau skelbta, kad kompensacijoms numatyta apie 40 milijonų eurų.
„(Į skaičiavimus – BNS) patenka visos privačios teritorijos, miškai, sodybos ir sklypai, jų ten tikrai toje teritorijoje nėra daug, nes yra labai daug valstybinių miškų ir žemių. Toks preliminarus skaičiavimas buvo patiktas, tačiau kaip jau ir esu sakęs, jeigu matysime, kad poreikis yra finansinis šiek tiek didesnis, tai manau papildomas lėšas irgi rasime“, – aiškino ministras.
BNS skelbė, kad praėjusį penktadienį R. Kaunas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kiti krašto apsaugos sistemos, Aplinkos ministerijos atstovai, nekilnojamojo turto ekspertas vyko į Lazdijus, kur susitiko su vietos gyventojais.
Šią savaitę į Kapčiamiestį vyks prezidentas Gitanas Nausėda, kartu su juo vyks ir R. Kaunas.
Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
