Kaune – dar viena atnaujinta krepšinio aikštelė

Tai – jau septintoji krepšinio aikštelė, atnaujinta dėl bendrovės ir Kauno miesto savivaldybės partnerystės.
Stiprina bendruomenę
„Mums svarbu ne tik prižiūrėti daugiabučius, bet ir kurti aplink juos gyvenančioms bendruomenėms erdves, kuriose žmonės galėtų susitikti, bendrauti ir judėti. Krepšinio aikštelės kiemuose – būtent tokios vietos, kurios prisideda ir prie sveikesnio gyvenimo būdo skatinimo“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Pasak jo, Kaunas neatsiejamas nuo krepšinio, todėl natūralu, kad miesto krepšinio tradicijos tęsiamos ir daugiabučių kiemuose. Šiuolaikiškos aikštelės, anot V. Jerošenko, ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir buria kaimynus, padeda kurti gyvą ir saugią aplinką.
„Tokie projektai nėra vien fizinės infrastruktūros sutvarkymas. Tai – investicija į žmonių sveikatą ir tarpusavio santykius. Kai kieme atsiranda tvarkinga, patraukli erdvė sportui, ji veikia kaip natūralus bendruomenės traukos centras – čia susitinka skirtingų kartų gyventojai“, – pabrėžė jis.
Pagal šiuolaikinius standartus
Geležinio Vilko g. 1A esanti aikštelė jau visiškai atnaujinta. Senoji danga buvo pakeista nauja, saugia ir garsą slopinančia gumine danga, pritaikyta intensyviam naudojimui. Aikštelėje suformuotos krepšinio žaidimo linijos, įrengti nauji, patvarūs krepšinio stovai.
Aikštelė suprojektuota taip, kad atitiktų oficialius krepšinio aikštelės parametrus ir šiuolaikinius sporto bei saugumo reikalavimus. Tai leidžia patogiai žaisti tiek vaikams, tiek suaugusiesiems – nuo laisvalaikio rungtynių iki rimtesnių treniruočių.
Atnaujinant erdvę pasirūpinta ne tik estetika, bet ir funkcionalumu: sutvarkyta visa sporto zona, parinktos ilgaamžės ir atsparios oro sąlygoms konstrukcijos. Taip užtikrinama, kad aikštelė bendruomenei tarnaus daug metų.
Tęsia aikštelių gaivinimą
„Mano BŪSTAS“ 2020 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe, pagal kurią įsipareigojo neatlygintinai atnaujinti senas, nusidėvėjusias krepšinio aikšteles šalia daugiabučių. Per kelerius metus bendrovė Kaune jau įgyvendino ne vieną tokį projektą.
Iki šiol bendrovė yra modernizavusi krepšinio aikšteles Rasytės g. 30, Kuršių g. 6, 18 ir 40, Partizanų g. 38 ir Baltijos g. 40 daugiabučių kiemuose. Dabar prie jų prisijungė ir Geležinio Vilko g. 1A aikštelė.
Tarp atnaujintų erdvių yra ir išskirtinio dizaino pavyzdžių. Kuršių g. 18 esanti aikštelė sukurta bendradarbiaujant su „Kaunas 2022“ logotipo autoriais – jos danga tapo savotišku meno objektu, kuriame įkomponuoti ir kauniečių mylimos „Žalgirio“ komandos motyvai.
„Tęsiame investicijas į gyvenamųjų rajonų infrastruktūrą ir norime, kad šalia namų žmonės turėtų ne tik automobilių stovėjimo aikšteles, bet ir kokybiškas erdves aktyviam laisvalaikiui. Septintoji krepšinio aikštelė Kaune – dar vienas žingsnis kuriant patrauklius, gyvus ir bendruomeniškus kiemus“, – apibendrino V. Jerošenko.
