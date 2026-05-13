Kauno „Akropolyje“ – vienu restoranu mažiau

Pasak restorano administracijos, jie su liūdesiu atsisveikina su savo klientais.
„Su liūdesiu pranešame, kad užsidaro „Saigon“ restoranas Kauno „Akropolyje“. Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie buvo kartu su mumis – už kiekvieną apsilankymą, gerą žodį, sugrįžimą, rekomendaciją draugams ir šypsenas prie stalo.
Per šį laiką sukūrėme daug gražių prisiminimų, sutikome nuostabių žmonių ir džiaugėmės galėdami dalintis savo maistu su Jumis.
Dar turite šiek tiek laiko užsukti paskutinį kartą – jeigu norite dar kartą paragauti mėgstamų pho, bao ar kitų patiekalų, labai lauksime Jūsų svečiuose. Dirbame iki 05.27.
Iki paskutinių dienų dirbsime įprastai ir kviečiame dar suspėti apsilankyti.
Ačiū, kad buvote kartu“, – tokią jautrią žinutę restoranas skyrė savo klientams socialiniame tinkle.
Kaip skelbiama Rekvizitai.lt, restoranas „Saigonas“ buvo įkurtas 2016-ųjų spalį. 2024 metais Restorano pajamos siekė 53 215 Eur, o nuostolis prieš mokesčius buvo -8 654 Eur. Naujausiais „Sodros“ duomenimis, „Saigone“ dirbo 3 darbuotojai.
