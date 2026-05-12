Kelių eurų pirkinys virto kelione į Velykų salą

Netikėtas laimėjimas
Burtų keliu akcijos-žaidimo „Nuo Velykų stalo į Velykų salą“ nugalėtoju tapo Artūras Visockis. Į „Kėdainių konservų fabriką“ atsiimti kelialapio į Velykų salą su žmona atvykęs kaunietis neslėpė, kad toks laimėjimas buvo staigmena visai šeimai. Beje, visiškas sutapimas, jog nugalėtojas tik ką atšventė savo gimtadienį, tad sužinojus ir apie laimėjimą, džiaugsmas padvigubėjo.
„Pirmiausia pagalvojom, kad sukčiai, nes tikrai nesitikėjom laimėti, tačiau kalbant supratau, kad tai tiesa“, – apie pirmą įspūdį kalbėjo A. Visockis.
Jo žmona Natalija pasakojo, kad pamatė žaidimo skrajutę, tad nusprendė sudalyvauti. Majonezas – neatsiejamas Velykų stalo atributas, tad kartą indelį pirko ji, bet jos registruotas kvitas nebuvo sėkmingas. Kitą kartą vyras pirko „Kėdainių konservų fabriko“ majonezą be konservantų parduotuvėje „Lidl“. Būtent šis kelių eurų pirkinys ir užregistruotas kvitas tapo laimingas.
Šeima pridūrė, kad mėgsta įvairią „Kėdainių konservų fabriko“ produkciją, į pirkinių krepšelį dažnai įkrenta agurkėliai, žirneliai, burokėliai, o majonezo šaldytuve visada būna, kad nepritrūktų, tad tai, kad jis atnešė ir kelionę, buvo labai malonu.
„Galvojome, kad gal pavyks laimėti majonezo rinkinį ar metinę jo prenumeratą, bet tikrai buvo netikėta laimėto pagrindinį prizą“, – patvirtino abu šeimos nariai, atvykę į Kėdainius atsiimti kelionės.
Laimėtojas tikino, kad į Velykų salą su žmona keliaus rudenį. Tačiau jau dabar pradėjo žiūrinėti, ką ten galima pamatyti, kiek laiko truks skrydžiai ir taip po truputį ruoštis tolimiausiai iki šiol jų gyvenimo kelionei.
„Jau pasidomėjome Velykų salos istorija, apie vietinius gyventojus, koks atstumas nuo Lietuvos. Tai neabejotinai bus mūsų tolimiausia ir paslaptingiausia kelionė, kokioje tik esame buvę. Labai patinka ruoštis kelionei, jos laukti, domėtis. Pusę kelionės sėkmės lemia būtent pasiruošimas. Iki šiol esame tik po Europą keliavę, o čia per vandenyną skrisim. Lėktuvais skraidyti nebijom, tik kad niekad nebuvom taip toli. Tikrai vertėjo dalyvauti žaidime“, – kalbėjo Visockių šeima.
„Kėdainių konservų fabrikas“ kauniečių šeimai suteikė išskirtinę galimybę kartu iš arti pamatyti visą majonezo gamybos procesą, tad pakvietė nugalėtojus į ekskursiją gamykloje.
Žaidimo akcentai
Šiemet „Kėdainių konservų fabrikas“ kvietė vartotojus sudalyvauti žaidime „Nuo Velykų stalo į Velykų salą“.
„Ši akcija buvo skirta suburti pirkėjus šventiniam Velykų laikotarpiui ir padėkoti jiems už pasitikėjimą mūsų produktais. Žaidimo dalyviai galėjo įsigyti bet kurio „Kėdainių konservų“ majonezo, užregistruoti pirkimo čekį ir taip automatiškai dalyvavo įvairių prizų traukimuose.
Norėjome sukurti žaismingą, pozityvią kampaniją, kuri džiugintų ne tik skoniais, bet ir galimybe laimėti įsimintinus prizus: majonezo prenumeratą visiems metams, kuri atiteko Mindaugui Kuliešiui iš Klaipėdos, mūsų populiariausių ir pirkėjų pamėgtų produktų rinkinius ir pagrindinį prizą – kelionę į Velykų salą. Šios kelionės organizatorius kelionių agentūra „Kauno Grūda“, – akcijos-žaidimo akcentus sudėliojo „Kėdainių konservų fabriko“ generalinis direktorius Mindaugas Antanaitis.
Jis pažymėjo, kad susidomėjimas kampanija buvo tikrai didelis, tad sulaukta aktyvaus pirkėjų įsitraukimo visos akcijos metu.
„Matome, kad tokio tipo žaidimai žmonėms suteikia ne tik papildomos motyvacijos dalyvauti, bet ir kuria emocinį ryšį su prekės ženklu. Džiaugiamės, kad akcija sulaukė tiek daug pozityvių reakcijų ir aktyvumo socialiniuose tinkluose“, – pridūrė M. Antanaitis.
Kuriamas ryšys
Bendrovės generalinis direktorius įsitikinęs, kad svarbu kurti ryšį su klientais, juos džiuginti ne tik išskirtiniais skoniais, bet ir dėmesiu.
„Mums labai svarbus ryšys su žmonėmis, kurie renkasi mūsų produktus kasdien. Tokios akcijos – būdas ne tik pradžiuginti pirkėjus, bet ir padėkoti jiems už lojalumą bei pasitikėjimą mūsų prekės ženklu. Norime kurti ne tik produktus, bet ir gerą emociją, bendrystę bei artumą su savo vartotojais.
Ši akcija dar kartą parodė, kad žmonėms svarbios ne tik dovanos, bet ir emocija, žaidimo azartas bei galimybė patirti kažką netikėto. Taip pat džiaugiamės, kad konkurso komunikacija sulaukė daug šilto dėmesio ir įtraukė labai įvairaus amžiaus auditoriją. O dabar ypač smagu pagrindinį prizą įteikti gyvai – tokios akimirkos tampa ypatingos tiek laimėtojui, tiek mums patiems“, – kalbėjo M. Antanaitis.
Kaip išrinktas nugalėtojas?
„Kėdainių konservų fabriko“ marketingo vadovė Rasa Miliauskienė pasakojo, kad laimėtojai buvo renkami atsitiktinės atrankos būdu iš visų tinkamai užsiregistravusių dalyvių, laikantis akcijos taisyklių.
„Pagrindinio prizo laimėtojas taip pat buvo išrinktas burtų keliu, skaitmeninės programos pagalba, siekiant užtikrinti skaidrų ir sąžiningą procesą visiems dalyviams“, – pažymėjo ji.
R. Miliauskienė tikino, kad pagrindiniu prizu kelionė į Velykų salą buvo pasirinkta dėl to, jog pati pavasario šventė tarsi padiktavo ir visą idėją, kad nuo Velykų stalo būtų galima nukeliauti į tokio pat pavadinimo salą.
„Juk dauguma mūsų per Velykas keliaujame pas artimuosius ir draugus, tad kodėl nenukeliavus į Velykų salą? Norėjosi kūrybiško, netikėto ir emociją kuriančio prizo, kuris išsiskirtų iš įprastų konkursų prizų. Tai prizas, kuris dovanoja ne daiktą, o įspūdžius, nuotykį ir prisiminimus visam gyvenimui kartu su „Kėdainių konservais“, – kalbėjo bendrovės marketingo vadovė.
Visos reklaminės kampanijos metu dalyviai galėjo laimėti ir kitų prizų: Kėdainių konservų produktų rinkinius bei išskirtinį prizą – majonezo prenumeratą metams. „Laimėtojai buvo renkami pasibaigus žaidimo laikui, atsitiktiniu būdu, o apie laimėjimus informuojami asmeniškai“, – nurodė R. Miliauskienė.
