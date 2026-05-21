„Via Lietuva“ ieško, kas praplėstų šią kelio atkarpą

Bendrovė ketvirtadienį paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,5 iki 31,1 km rekonstrukcijos rangovo konkursą, pranešė „Via Lietuva“.
„Kelias Kaunas–Prienai – daugelį metų vienas problemiškiausių ir labiausiai apkrautų ruožų regione . (...) Projektas iš esmės pakeis susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Keturių juostų magistralė reikš ne tik patogesnes keliones, bet ir saugesnį eismą bei modernesnę infrastruktūrą visam regionui“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Anot „Via Lietuvos“ vadovo Martyno Gedaminsko, šis projektas yra vienas svarbiausių kelių modernizavimo etapų regione.
„Kasdien šiuo keliu keliauja tūkstančiai žmonių, todėl siekiame, kad rekonstruotas ruožas būtų ne tik saugesnis ir patogesnis vairuotojams, bet ir atitiktų augančius transporto srautus“, – sakė M. Gedaminskas.
„Nors kelias buvo ne kartą remontuotas, jo dangos būklė išlieka prasta, todėl rekonstrukcija būtina siekiant pagerinti susisiekimą ir užtikrinti didesnį eismo saugumą Garliavos–Prienų ruože“, – pridūrė jis.
Pasak bendrovės, numatyta įrengti keturių eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, tris tunelinius pravažiavimus, tris viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, dvi gyvūnų perėjas, penkios žiedines sankryžas, atramines sienas bei triukšmo užtvaras.
Statybos darbus tikimasi pradėti rudenį, o juos baigti 2029-ųjų pirmąjį pusmetį.
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