Lietuva kviečia kurtis Pietų Korėjos bankus

„Toss Bank“ ir „Toss Holding“ atstovai, ketvirtadienį Vilniuje susitikę su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu ir viceministru Janušu Kizenevičiumi, pristatė finansinių paslaugų plėtros planus Europoje, BNS pranešė ministerija.
„Ministras pakvietė bendroves vykdyti veiklą Lietuvoje pabrėždamas, kad mūsų šalyje įsikūrusiems finansų rinkos dalyviams atsiveria galimybės teikti licencijuojamas paslaugas visoje Europos Sąjungoje ir pasiekti 450 mln. vartotojų ES rinką“, – rašoma pranešime.
„Toss Holding“ ir „Toss Bank“ atstovai ketvirtadienį lankėsi ir Lietuvos banke (LB), BNS pranešė LB.
„Toss Bank“ yra internetinis bankas, kartu su „Toss Holding“ priklausantis Pietų Korėjos fintech „vienaragiui“ „Viva Republica“. Bankas teikia skaitmenines sąskaitų, depozitų, kreditavimo paslaugas.
2021 metų spalį pradėjęs veikti „Toss Bank“ pernai uždirbo 45,7 mlrd. Pietų Korėjos vonų (šios dienos kursu – 27,88 mln. eurų) grynojo pelno, kai 2023-iaisias bendrovė patyrė 17,5 mlrd. vonų (10,68 mln. eurų) grynąjį nuostolį. Šių metų liepą bankas turėjo 30 mln. vartotojų.
