„Via Lietuva“ planuoja įsigyti sunkiasvorio transporto svarstykles

Pirkimu bus siekiama užtikrinti sunkiasvorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose, pranešė „Via Lietuva“.
Sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju numatoma pasirašyti iki šių metų trečiojo ketvirčio pabaigos. Svarstyklės turės būti įrengtos per metus, todėl keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų trečiojo ketvirčio pabaigos.
Per ateinančius trejus metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių.
„Jos veiks panašiai kaip greičio matuokliai – automatiškai fiksuos pažeidimus ir leis nedelsiant taikyti atsakomybę“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas teigė, kad dinaminių svarstyklių įrengimas keliuose leis realiuoju laiku identifikuoti perkrautas transporto priemones, mažinti kelių dangos nusidėvėjimą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp vežėjų.
Svarstyklės bus diegiamos kelio dangoje ir svers pravažiuojančias transporto priemones joms nesustojant ir neišsukant iš kelio.
Šešias naujas svarstykles numatoma įrengti magistraliniuose keliuose Vilnius–Klaipėda (111,34 km ir 225,67 km), Vilnius–Panevėžys (38,25 km), Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (52,94 km), Panevėžys–Sitkūnai (26,4 km) ir Panevėžys–Ryga (45,42 km).
Šiuo metu tokios svarstyklės Lietuvoje įrengtos dviejose vietose: Vilnius–Klaipėda (80,81 km) ir Kaunas–Jonava (26,43 km) keliuose.
Lietuvoje keliais gali važiuoti standartinės krovininės transporto priemonės, kurių svoris su kroviniu yra iki 40 tonų, o jų varančiosios ašies apkrova negali viršyti 11,5 tonos, kitų ašių – ne daugiau kaip 10 tonų.
Anot pranešimo, 2024 metais apie 25 proc. krovininių transporto priemonių pažeidė leistinas apkrovas.
