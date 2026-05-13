Lietuvoje darbą pradeda TVF misija

Kasmetinių konsultacijų metu metu vertinama šalies ekonominė padėtis ir perspektyvos, TVF ekspertai susitiks su Lietuvos banko valdyba ir specialistais, Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovais, pranešė LB.
Pasak jo, daugiausia dėmesio bus skiriama Lietuvos makroekonominei raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktyvumui ir privataus sektoriaus finansavimui.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva turi tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių ekonominių iššūkių, todėl TVF įžvalgos bus ypač vertingos.
„Lietuvos ekonomika nuolat susiduria su įvairiausiais iššūkiais – nuo poreikio didinti gynybos pajėgumus iki Artimųjų Rytų konflikto keliamų padarinių energetikos srityje. Neapibrėžtumas išlieka didelis, o ilguoju laikotarpiu taip pat turime spręsti struktūrinius iššūkius, tokius kaip visuomenės senėjimas ir mažėjanti darbo jėga, dėl ko išlaikyti ekonomiką augimo kelyje ir užtikrinti tvarius finansus bus dar sudėtingiau. Todėl Tarptautinio valiutos fondo analizė ir įžvalgos yra itin vertingos“, – ministerijos pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
Misija taip pat lankysis Panevėžio savivaldybėje, kur diskutuos apie regionų galimybes ir iššūkius.
Baigiamasis misijos susitikimas vyks gegužės 26 dieną Vyriausybėje, jame dalyvaus premjerė Inga Ruginienė, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Siekiant pažaboti šešėlinę ekonomiką ir gerinti mokesčių administravimą, pernai su TVF buvo pasirašytas susitarimas dėl techninės pagalbos šaliai mažinant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį.
Tarptautinis valiutos fondas vienija 191 valstybę ir siekia užtikrinti tvarų ekonomikos augimą bei finansinį stabilumą visame pasaulyje. Lietuva TVF narė yra nuo 1992 metų.
