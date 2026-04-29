Lietuvos bankas: draudimo rinka pernai augo dešimtadaliu, pelnas viršijo 100 mln. eurų

Draudimo įmonės per metus uždirbo 101,1 mln. eurų neaudituoto ikimokestinio pelno – 9,8 proc. daugiau nei 2024 metais, trečiadienį skelbia Lietuvos bankas (LB).
Pagal naujas įmokas rinka pernai augo 9,2 proc. iki 1,73 mlrd. eurų: 77,4 proc. jų sudarė ne gyvybės, o 22,6 proc. – gyvybės draudimo įmokos.
„Didėjančios įmokos rodo ir augantį gyventojų finansinį pajėgumą, ir didesnį dėmesį rizikų valdymui. Augant rinkai, pamažu didėja ir jos brandą atspindintys rodikliai, tačiau pagal juos vis dar atsiliekame nuo daugelio Europos Sąjungos šalių“, – pranešime sakė LB Prudencinės priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.
Ne gyvybės draudimo įmokos padidėjo 10,2 proc. iki 1,339 mlrd. eurų: transporto priemonių kasko draudimo – 7,4 proc. iki 304 mln. eurų, turto – 11,7 proc. iki 315 mln. eurų, medicininių išlaidų – 14,8 proc. iki 217 mln. eurų.
Tuo metu gyvybės draudimo įmokos didėjo 5,7 proc. iki 391 mln. eurų: daugiausia – 81 proc. visų įmokų – sudarė investicinis gyvybės draudimas, jo įmokos išaugo 6 proc. iki 317 mln. eurų.
Pasak centrinio banko, nors medicininių išlaidų draudimas pernai augo sparčiausiai, jo apimtys vis dar mažesnės nei transporto priemonių ar turto.
„Lėtai keičiasi draudimo struktūra – gyventojai vis dar linkę labiau saugoti turtą nei sveikatą ar gyvybę“, – teigė R. Bagdonienė.
Tuo metu bendros išmokos per metus siekė 927 mln. eurų, arba 4,7 proc. daugiau: gyvybės draudimo klientams išmokėta 216 mln. eurų (4,8 proc. daugiau), ne gyvybės draudimo – 711 mln. eurų (4,6 proc. daugiau).
Draudimo brokerių įmonės pernai uždirbo 22,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 6 proc. daugiau, jų pajamos augo 15 proc. iki 135,8 mln. eurų.
2025 metų pabaigoje veikė 19 draudikų – 8 įmonės ir 11 kitų Europos Sąjungos įmonių filialų, 106 draudimo brokerių įmonės ir du filialai.
