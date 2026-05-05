Lietuvos oro uostai balandį fiksavo naują rekordą

Pasak LTOU, balandis tapo pirmuoju pilnu aviacijos vasario sezono mėnesiu, kurio metu itin didelis keleivių aktyvumas buvo stebimas visuose trijuose šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje.
„Balandį įsibėgėjęs aviacijos vasaros sezonas Lietuvos oro uostams atnešė dar vieną visų laikų šio mėnesio rekordą. Geopolitinių iššūkių, neapibrėžtyje optimizuojamų maršrutų ir vykusių streikų fone toliau dešimtadaliu augę keleivių srautai demonstruoja mūsų rinkos atsparumą bei neblėstantį norą keliauti. Tikiu, kad naujos ir sugrįžtančios kryptys bei dažnesni skrydžiai šylant orui dar labiau paskatins keliauti lėktuvu ir pažinti pasaulį“, - pranešime cituojamas LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Statistika rodo ne tik keleivių srautų, bet ir skrydžių bei krovinių augimą. Pasak LTOU, visuose trijuose oro uostuose balandį įvyko 3,2 proc. daugiau skrydžių nei per tą patį mėnesį 2025 metais, aptarnauta beveik 5,3 tūkst. skrydžių.
Tuo metu gabentų krovinių kiekis išaugo beveik 5 proc. – jų pervežta beveik 1,8 tūkst. tonų.
