Lietuvos pramonininkų konfederacija paskelbė 2025 metų eksporto lyderius

LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius, sveikindamas įmones, pažymėjo, kad Lietuvos eksportuotojai šiandien veikia aplinkoje, kurioje neapibrėžtumas tampa ne išimtimi, o nauja norma.
„Geopolitinė įtampa, energetikos kaštai, tiekimo grandinių trikdžiai ir konkurencingumo spaudimas Europoje verčia įmones nuolat prisitaikyti. Tačiau būtent tokiomis sąlygomis atsiskleidžia stipriausieji – tie, kurie investuoja į technologijas, produktyvumą, energetinį efektyvumą ir geba konkuruoti globaliose rinkose. Šiandien eksportas Lietuvai reiškia ne tik ekonomikos augimą, bet ir valstybės atsparumo, darbo vietų regionuose bei ilgalaikio konkurencingumo klausimas. Todėl turime padaryti viską, kad Lietuvos įmonės galėtų investuoti, augti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą tarptautinėse rinkose“, – pranešime cituojamas V. Janulevičius.
Apdovanojimus pelniusias įmones taip pat sveikino finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Šių metų konkurse didelių įmonių grupėje apdovanojimus pelnė „KIKA Group“, „Philip Morris Lietuva“, „Klaipėdos Smeltė“, „Vilniaus paukštynas“, „Kauno grūdai“ ir „BEGA“. Vidutinių įmonių grupėje apdovanojimus pelnė „Limarko laivininkystės kompanija“, „Bagfactory“, „RSI Europe“, „Pack Klaipėda“ ir „Elgama-Elektronika“, o mažų įmonių grupėje – „Ikarai“.
„Lietuvos metų eksportuotojai“ vertinami pagal eksporto apimtis, investicijas, darbo našumą, kokybės, vadybos ir aplinkosaugos tarptautinių standartų diegimą ir naujų technologijų pritaikymą.
Konkursu siekiama pristatyti Lietuvos įmonių pasiekimus eksporto srityje, taip pat paskatinti gamintojus bei paslaugų tiekėjus didinti eksportą.
