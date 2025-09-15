Lietuvos verslo konfederacija pasipildė dar vienu nariu

Jos vadovės Gintarės Verbickaitės teigimu, LVK sudėtyje „Unicorns Lithuania“ nariai galės labiau prisidėti kuriant jiems palankią verslo aplinką, dalyvauti rengiant teisėkūros pasiūlymus.
„Dar šį dešimtmetį galime tapti lyderiaujančia technologijų šalimi Europoje, o Lietuvos ekonomika pereiti iš žemos ir vidutinės į kuriančią aukštą pridėtinę vertę. Tačiau tam reikia sisteminių ir greitų pokyčių, kurie paskatintų startuolių ekosistemos proveržį“, – pranešime sakė G. Verbickaitė.
LVK prezidentas Andrius Romanovskis pranešime sakė, kad prisijungus „Unicorns Lithuania“, LVK lengviau atstovaus ateities ekonomikai svarbiam sektoriui.
„Tai leis vieningai spręsti aktualius klausimus, susijusius su verslo aplinkos gerinimu, švietimo sistemos vystymu, talentų ugdymu ir technologijų plėtra“, – pranešime sakė A. Romanovskis.
„Unicorns Lithuania“ vienija 127 Lietuvos startuolius ir technologijų įmones.
