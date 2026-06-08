„LTG Cargo“ tapo geležinkelių vežėja Vokietijoje

Gavusi tai numatantį sertifikatą įmonė šioje šalyje tapo geležinkelių vežėja ir galės stiprinti logistikos maršrutą tarp Baltijos šalių, Vokietijos ir Ukrainos, pirmadienį pranešė LTG.
„LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė sako, kad įmonė nuo šiol galės pati valdyti visą maršrutą tarp Duisburgo ir Kauno: „Nuo pakrovos Lietuvoje iki iškrovimo Vokietijoje.“
„LTG Cargo Polska“ veža intermodalinius krovinius tarp Duisburgo ir Kauno, tarp Lenkijos ir Vokietijos gabena naftos produktus.
Kaip rašė BNS, kroviniams į Vokietiją gabenti „LTG Cargo Polska“ už 7 mln. eurų ES finansavimą įsigijo 72 naujus vadinamus kišeninius vagonus iš Bulgarijos įmonės „Kolowag“.
Įmonė valdo apie 350 europinei vežei skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų.
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