LTG grupė turi naują valdybos pirmininką

„Laukia labai dinamiškas ir kupinas iššūkių laikotarpis, tikiu, kad su LTG profesionalių vadovų komanda pavyks juos įveikti“, – pranešime teigė naujas LTG valdybos pirmininkas.
R. Vyšniauskas turi maždaug 10 metų vadovavimo patirties, dirbo valstybės valdomų įmonių „Epso-G“ ir „KN Energies“, taip pat „Vilniaus prekybos“ valdybose.
Anot LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko, nauja valdyba yra aktyviai įsitraukusi į grupės veiklą ir taps patarėju įgyvendinant strateginius grupės projektus.
BNS rašė, kad pernai gruodį LTG valdybą papildė du nepriklausomi nariai – Aurimas Tomas Staškevičius ir R. Vyšniauskas – tuomet baigtas septynių narių valdybos formavimas.
LTG valdyboje dirba dar trys nepriklausomi nariai – Tomas Zdanavičius, Michaelas Fohreris (Maiklas Foreris) ir Peteris Nielsenas (Peteris Nylsenas) bei du ministerijos valstybės tarnautojai – Biudžeto ir investicijų departamento direktorius Saulius Kerza ir Agnė Amelija Mikalonė.
