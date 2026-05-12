LTG paskelbė gautą pelną: išmokės beveik 26 mln. eurų dividendų

Tuo metu pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) augo 7 proc. iki 177,2 mln. eurų (165,5 mln. eurų), antradienį pranešė grupė.
LTG grupė šiemet valstybei išmokės 25,6 mln. eurų dividendų – 22,4 proc. mažiau nei pernai (33 mln. eurų), BNS panešė LTG komunikacijos partnerė Novilė Agnė Valančė.
Laikinasis LTG grupės generalinis direktorius Arūnas Rumskas sako, kad organizacija žengia į naują plėtros etapą ir pasikeitusi saugumo aplinka skatina stiprinti LTG vaidmenį atsparumo ir gynybos srityje.
„Siekiame ne vien transporto projektų įgyvendinimo, o ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos, kurios stuburas – geležinkeliai, transformacijos į atsparią, patikimą ir strategiškai svarbią visai šaliai ekonomikos šaką“, – pranešime teigė A. Rumskas.
Pernai gauta 118,2 mln. eurų (17,9 proc. daugiau nei užpernai) valstybės dotacijų, iš jų geležinkelių infrastruktūros išlaikymui skirta 82,2 mln. eurų, o keleivių vežimo nuostoliams padengti – 36 mln. eurų.
Keleivių skaičiui pernai išaugus beveik 350 tūkst. iki 5,9 mln. LTG keleivių vežimo įmonės „LTG Link“ pajamos augo 18 proc. iki 71,2 mln. eurų.
Tuo metu sumažėjus tranzito per Lietuvą į Kaliningrado sritį srautams, krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ pajamos smuko 3,8 proc. iki 301,2 mln. eurų.
LTG grupės investicijos 2025 metais siekė 367 mln. eurų.
(be temos)