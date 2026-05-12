 LTG paskelbė gautą pelną: išmokės beveik 26 mln. eurų dividendų

2026-05-12 16:55
BNS inf.

Valstybės valdomos „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės audituotas grynasis pelnas 2025 metais siekė 43,3 mln. eurų – 17 proc. daugiau nei 2024-aisiais (37 mln. eurų), o pajamos – 517,3 mln. eurų, arba 3,6 proc. daugiau (499,1 mln. eurų).

LTG paskelbė gautą pelną: išmokės beveik 26 mln. eurų dividendų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Tuo metu pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) augo 7 proc. iki 177,2 mln. eurų (165,5 mln. eurų), antradienį pranešė grupė.

LTG grupė šiemet valstybei išmokės 25,6 mln. eurų dividendų – 22,4 proc. mažiau nei pernai (33 mln. eurų), BNS panešė LTG komunikacijos partnerė Novilė Agnė Valančė.

Laikinasis LTG grupės generalinis direktorius Arūnas Rumskas sako, kad organizacija žengia į naują plėtros etapą ir pasikeitusi saugumo aplinka skatina stiprinti LTG vaidmenį atsparumo ir gynybos srityje.

„Siekiame ne vien transporto projektų įgyvendinimo, o ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos, kurios stuburas – geležinkeliai, transformacijos į atsparią, patikimą ir strategiškai svarbią visai šaliai ekonomikos šaką“, – pranešime teigė A. Rumskas.

Pernai gauta 118,2 mln. eurų (17,9 proc. daugiau nei užpernai) valstybės dotacijų, iš jų geležinkelių infrastruktūros išlaikymui skirta 82,2 mln. eurų, o keleivių vežimo nuostoliams padengti – 36 mln. eurų.

Keleivių skaičiui pernai išaugus beveik 350 tūkst. iki 5,9 mln. LTG keleivių vežimo įmonės „LTG Link“ pajamos augo 18 proc. iki 71,2 mln. eurų.

Tuo metu sumažėjus tranzito per Lietuvą į Kaliningrado sritį srautams, krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ pajamos smuko 3,8 proc. iki 301,2 mln. eurų.

LTG grupės investicijos 2025 metais siekė 367 mln. eurų.

GĖDA!
Kokie dar "dividendai"?Tai Lietuvos biudžeto pipinigai (tai viena iš strateginių Lietuvos imonių ir pagal visų partijų susitarimą ji priklauso išimtinai tik valstybei.Ir tai prisimena visa Lietuva) .
