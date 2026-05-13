LTG vadovas pranešė apie remonto darbus Gudžiūnų stotyje – įvardijo, kiek laiko jie truks

Pasak Arūno Rumsko, Gudžiūnų stotyje remonto metu bus naudojama tik viena vėžė abejomis kryptimis.
„Kai remontas prasidės, viena vėžė lieka naudotina abiem kryptims, o kitą vėžę remontuosime apie mėnesį“, – trečiadienį Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje sakė Arūnas Rumskas.
„Nuo rytojaus jau prasideda (remonto – BNS) darbai. Labai greitai susiorganizavome“, – pabrėžė jis.
Remonto darbus atliks LTG bendrovė Geležinkelių tiesimo centras, BNS informavo „LTG Infra“ atstovas Domas Jurevičius.
A. Rumsko teigimu, dėl avarijos sugadintas 12 kilometrų ilgio vėžės ruožas.
Jo žodžiais, šį ruožą anksčiau buvo planuota remontuoti per artimiausius kelerius metus: „Šis ruožas buvo gal ne prioritetiniuose sąrašuose, bet buvo sąrašuose, kad reikia jį remontuoti perspektyvoje keletos metų.“
LTG vadovas pabrėžė, jog kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai: „Finansinis poreikis dar vertinamas.“
A. Rumskas pakartojo anksčiau skelbtą informaciją, kad avarija veikiausiai įvyko dėl techninės klaidos.
„Mes matome, kad techninis gedimas yra – tos važiuoklės lūžimas. Tai galėjo būti (lemti – BNS) krova neteisinga, tai galėjo remontas padarytas neteisingai“, – kalbėjo LTG laikinasis vadovas.
Jis pranešė, kad dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4 tūkst. keleivių – jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais.
„Reikėjo autobusus suorganizuoti. Klientai patyrė nepatogumus (...), bet nė vienam keleiviui nebuvo nepasiūlyta pervažiuoti į numatytą vietą kitais būdais“, – pabrėžė A. Rumskas.
Tuo metu prieš porą savaičių įvykusią avariją Jiesios stotyje, Kauno rajone, veikiausiai sukėlė dviejų LTG darbuotojų klaida, sako LTG vadovas.
„Kaip pagrindinė versija, kuri yra tiriama – tai žmogiškoji klaida. Kadangi (traukinio – BNS) valdymas yra rankinis, keturių akių principas – vienas žmogus padaro, kitas turėjo patikrinti. Vienas padarė prastai, kitas nepakankamai nuodugniai pasižiūrėjo“, – kalbėjo A. Rumskas.
LTG prezentacijoje, pateiktoje komitetui, rašoma, kad klaidą galėjo padaryti stoties budėtojas, atsakingas už tinkamo kelio parengimą, nesuveikė kontrolės sistemos.
Dėl šios avarijos buvo paveikti 22 reisai, 900 keleivių. Be to, kelių šimtų metrų ruože apgadinta kelio ir iešmų konstrukcija, teigiama LTG pristatyme.
Kaip rašė BNS, nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Incidentų priežastis tiria LTG komisija, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
