„Luminor“ pelnas smuko beveik ketvirtadaliu

„Lietuvoje būsto finansavimo apimtys ir toliau nuosekliai augo, atspindėdamos tiek aktyvią nekilnojamojo turto rinką, tiek didėjančias gyventojų pajamas. Verslo segmente matėme sveiką aktyvumą, ypač tarp smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Toliau augo ir lizingo paklausa, tai rodo, kad verslas planuoja investicijas ir atnaujina veiklai reikalingą turtą“, – pranešime teigė „Luminor“ banko Lietuvoje vadovas Jonas Urbonas.
Bendros banko pajamos šiemet sumažėjo 1,4 proc. iki 127,5 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos – 1,4 proc. iki 101,4 mln. eurų, o grynosios komisinių pajamos – 2,5 proc. iki 19,7 mln. eurų.
Banko turtas ketvirčio pabaigoje siekė 16,33 mlrd. eurų ir buvo 8,7 proc. proc. didesnis nei pernai tuo metu.
Indėlių portfelis per ketvirtį augo 4,3 proc. (492 mln. eurų) iki 12 mlrd. eurų, paskolų – 0,9 proc. iki 11,5 mlrd. eurų, vien būsto paskolų – 10 proc. iki 3,3 mlrd. eurų.
