„MA Lithuania“ atleis septintadalį darbuotojų

Užimtumo tarnyba gavo įmonės pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
Iki spalio 31 dienos numatoma atleisti daugiausia programinės įrangos testuotojų (keturis), multimedijos programų kūrėjų, grafikos dizainerių, taikomųjų programų programuotojų – po tris, BNS pranešė tarnyba.
Pasak jos, atleidimo priežastys: perteklinių funkcijų naikinimas.
„Darbo sutartys bus nutrauktos pagal Darbo kodekso 57 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės) arba Darbo kodekso 54 straipsnį (apibusiu šalių susitarimu)“, – teigia tarnyba.
Bendrovėje dirba 143 darbuotojai. Pernai joje dirbo vidutiniškai 214 žmonių.
„MA Lithuania“ pernai gavo 27,36 mln. eurų pajamų (2023 metais – 34,3 mln. eurų), jos grynasis pelnas smuko nuo
2,12 mln. eurų iki 1,61 mln. eurų.
Naujausi komentarai