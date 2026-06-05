„Michelin“ gido žvaigždė – dar dviem naujiems Lietuvos restoranams

Penktadienį paskelbtas jau trečiasis „Michelin Guide Lithuania“ leidimas.
„Ninteen18“, „Džiaugsmas“ ir „Demo“ išlaikė pernai gautą žvaigždę. Ją taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai „Red Brick“ bei „Deep Roots“, penktadienį paskelbė „Michelin“.
„Michelin“ žvaigždės neteko šiemet užsidaręs restoranas „Pas mus“. Jame dirbusi šefė Vita Bartninkaitė pradėjo dirbti restorane „Ninteen18“, skelbė portalas „15min“.
Už geriausią kainos ir kokybės santykį skiriamas „Bib Gourmand“ apdovanojimas atiteko „Pievos“, „Augustin“, „B‘ARN Bistro“, „El Gato Negro“, „14Horses“, „Gaspar‘s“, „Le Travi“ ir „Numan“ restoranams.
Jaunojo šefo apdovanojimas skirtas Ignui Damanskui iš restorano „Red Brick“, geriausiu someljė pripažintas Ignatijus Semionovas iš „Saint-Malo“, apdovanojimu už aptarnavimą įvertintas Paulius Žekonis iš „Numan“, o metų atidarymo apdovanojimą ekspertai skyrė Rokui Vasiliauskui ir restoranui „Sija“.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad valstybės investicijos į turizmo ir svetingumo verslo reprezentaciją atsiperka su kaupu.
„Lietuvos gastronomijos kultūra jau kurį laiką išgyvena tikrą proveržį, o trečiasis „Michelin“ gido leidimas yra dar vienas tvirtas įrodymas, kad mūsų šefų talentas bei meistriškumas atitinka aukščiausius pasaulinius standartus“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova pabrėžė, kad „Michelin“ įvertinimas vainikuoja itin aktyvų ir sėkmingą Lietuvos gastronomijos etapą.
„Šie metai Lietuvos gastronomijai yra išskirtiniai. Neseniai mūsų šalies kulinarinį potencialą aukštai įvertino įtakingo Europos žurnalo „Falstaff“ ekspertai, o mūsų šefų komanda pirmą kartą istorijoje prestižiniame „Bocuse d’Or“ konkurse dalyvavo tarp elitinių tarp pasaulio kulinarijos elito. Taip pat neseniai praūžęs „Baltic Gastro Summit“ dar kartą įrodė, kad Lietuva tampa svarbia diskusijų apie ateities restoranus ir visą svetingumo sektorių platforma“, – pranešime teigė O. Gončarova.
Bendradarbiavimas su „Michelin Guide“ Lietuvai kainuoja 450–500 tūkst. eurų per metus, BNS pranešė „Keliauk Lietuvoje“.
„Ši suma apima ne tik restoranų vertinimą pagal „Michelin“ metodiką, bet ir visą su programa susijusį ekspertinį bei komunikacinį paketą“, – komentare BNS teigė agentūros komunikacijos projektų vadovė Vaiva Bukelskytė.
Šiemet pailgėjo ir „Michelin“ ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas – jį papildė aštuoni restoranai: „Buff On“, „Elēno“, „Monist“, „Omakase by Vaidas Užgerys“, „Palanga“, „Saint-Malo“, „SIJA“, „Skóg“.
Šiame sąraše taip pat liko pernai į jį įtraukti „Alba Bistro“, „Amandus“, „Apvalaus Stalo Klubas“, „Arrivée“, „Da Antonio“, „DIA“, „Elven“, „Ertlio Namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer & The Ocean “, „HeJi“, „Justa Pasta“, „Kristoforas“, „Momo Grill“, „monai“, „Monte Pacis“, „MOTÍF“, „PACAI Restaurant“, „Protėviai“, „Somm“, „Stebuklai“, „Stikliai“ ir „Uoksas“.
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