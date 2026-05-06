Ministerijos kancleris: per porą metų LTG infrastruktūrai papildomai skirta iki 120 mln. eurų

„Valstybės įmonei be pagrindinių infrastruktūrinių projektų – „Rail Baltica“, Palemono, Rūdninkų (vėžių – ELTA), be šitos infrastruktūros finansavimo per pastaruosius porą metų (…) skiriama apie 110–120 mln. eurų papildomai tiek infrastruktūros gerinimui, tiek jos palaikymui“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė kancleris.
„Natūralu, yra lūkestis ir tai jau nebe pirmus metus diskutojama, kad LTG taip pat turi sugebėti pritraukti finansus kaip privati kompanija, nors ji ir valstybės valdoma“, – pridūrė T. Daukantas.
Jo teigimu, vien per praėjusius metus visam susisiekimo sektoriui – keliams, jūrų uosto plėtra ir geležinkeliams – reikėjo daugiau nei 2 mlrd. eurų finansavimo.
„Suprasdami, kad tikrai tokių galimybių valstybė neturi, turi būti prioritetizavimas“, – tikino ministerijos kancleris.
Grupės infrastruktūros įmonės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas anksčiau teigė, kad esamos geležinkelių infrastruktūros atnaujinimui trūksta maždaug 350 mln. eurų ir kad beveik visos investicijos dabar skiriamos europiniam „Rail Baltica“ projektui.
Premjerės Ingos Ruginienės teigimu, europinės vėžės „Rail Baltica“ įgyvendinimas yra prioritetinis nacionaliniams saugumui projektas.
„Mūsų prioritetas „Rail Baltica“, (…) mes turime pakloti vėžes ir padaryti sklandų susisiekimą su Europa, tai yra mūsų saugumo prioritetinis klausimas“, – žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„Natūralu, tie 2 mlrd. eurų per vienus metus nebus išleisti, bet (reikia – ELTA) turėti aiškų planą, aiškią strateginę kryptį ir priemones, kaip per tam tikrą laiką mes sudėliosime visus taškus, kad tokių incidentų neįvyktų“, – teigė I. Ruginienė.
Kaip skelbė ELTA, praėjusio penktadienio vakarą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai, antrasis incidentas įvyko šeštadienio naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai.
LTG pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų priežastis.
