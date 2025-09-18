Nepraleiskite: vienos dienos „Rimi“ HYPER nuolaidų pasiūlymas – prekės net iki 40 proc. pigiau

Didžiausios nuolaidos – kasdieniams pirkiniams
Šį ketvirtadienį „Rimi“ parduotuvėse bei elektroninėje „Rimi“ parduotuvėje net 40 proc. pigiau galima įsigyti tiek maisto produktų, tiek namų apyvokos bei laisvalaikio prekių.
Vienos dienos nuolaida taikoma makaronams, kavos pupelėms, įvairiems padažams ir kečupams. Pigiau įsigyti galima ir egzotiškų skonių entuziastų pamėgtų „Tex Mex“ bakalėjos gaminių – nuo tortilijų iki pagardų vakarienei su draugais.
40 proc. nuolaida taikoma ir buitinei chemijai, kojinėms ir pėdkelnėms, avalynei, vaikiškiems drabužiams, žaislams. Mėgstantys suktis virtuvėje gali pigiau įsigyti puodų, keptuvių bei jų dangčių, o namų švara besirūpinantys šią dieną gerokai sutaupys įsigydami indų ir namų valymo priemonių. Vairuojantiems taip pat gera žinia – ketvirtadienį „Rimi“ parduotuvėse 40 proc. pigiau galima įsigyti automobilių aksesuarų.
„Kavos pupelės ir buitinė chemija yra vienos paklausiausių prekių kategorijų, šių kasdien naudojamų prekių įsigijimą pirkėjai planuoja atsižvelgdami į akcijas. Todėl galimybė pasipildyti kavos, įvairių valiklių atsargas tada, kai joms taikoma išskirtinė nuolaida, leidžia pirkėjams reikšmingai sutaupyti“, – sakė „Rimi“ ryšių su žiniasklaida vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Dar 11 prekių kategorijų – 30 proc. nuolaida
Kasdieniam stalui papildyti ar savaitgalio vakarienei su artimaisiais pasilepinti taip pat yra iš ko rinktis: net 30 proc. pigiau galima įsigyti aliejaus, ryžių, grikių, sausainių, vaflių, taip pat šaldytų uogų, vaisių, žuvies bei jūros gėrybių. Užkandžių mėgėjai džiaugsis nuolaidomis riešutams, traškučiams, sultims, limonadui ir girai.
Tai taip pat puiki proga nustebinti mažuosius (ir ne tik juos) LEGO konstruktoriais, o buitį palengvinti įsigyjant popierinius rankšluosčius ir tualetinį popierių 30 proc. pigiau.
L. Lesauskaitė-Remeikė akcentuoja, jog šios nuolaidos fizinėse „Rimi“ parduotuvėse ir el. parduotuvėje galioja tik vieną dieną – rugsėjo 18-ąją. Akcijos taikomos visose „Rimi“ parduotuvėse – tiek „Hyper“ formatuose, tiek mažesniuose „RIMI Super“ formatuose su „Mano Rimi“ kortele, kurią tądien įsigyti galima nemokamai. Žinoma, visomis nuolaidomis pasinaudoti gali ir turintys elektroninę „Mano Rimi“ kortelę mobiliojoje „Rimi“ programėlėje. Akcija negalioja tik „Rimi Express“ ir „Rimi Super“ parduotuvėse, esančiose Kaišiadoryse.
„Be to, „Mano Rimi“ kortelės turėtojai gali sutaupyti ne tik parduotuvėje, bet ir už jos ribų – bendradarbiaujant su „Neste“ degalinių tinklu, vieną dieną pigiau kainuos ir degalai. Litrui kuro bus pritaikyta 5 ct nuolaida, o papildomi 0,9 ct sugrįš į „Mano Rimi“ kortelę. Tad apsipirkimas šį ketvirtadienį gali tapti dviguba nauda – pavyks sutaupyti tiek įprastai namų kasdienybei, tiek kelionėms“, – teigė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Svarbu žinoti, kad akcija netaikoma kai kuriems partnerių prekės ženklams, tokiems kaip „Vikis“, „Honest Bite“, akcinėms ir išpardavimo prekėms, dovanų kortelėms bei paslaugoms.
Visą informaciją apie rugsėjo 18 d. taikomas nuolaidas ir jų sąlygas bei išimtis galite rasti „Rimi“ puslapyje https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/hyper-nuolaidos.
Nuosekliai įgyvendina bendrovės strategiją
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, prekybos tinklo „Rimi“ tikslas – suteikti pirkėjams galimybę apsipirkti kuo pigiau ir sutaupyti, neaukojant kokybės kasdieniuose apsipirkimuose. Ši vienos dienos akcija patraukli ne tik dėl mažesnių kainų – ji suteikia progą išsirinkti ir įsigyti prekių iš itin plataus asortimento, apimančio įvairias kategorijas.
„Kiekvieną dieną „Rimi“ parduotuvėse galima rasti prekes, pažymėtas specialiu euro ženklu – tai kasdienio apsipirkimo produktai, kurių įprasta kaina yra bene žemiausia rinkoje. Be to, netrukus lentynas pasieks ir pirmieji privataus prekės ženklo „Salling“ produktai. Jie dar labiau praplės pasirinkimą, leisdami pirkėjams rinktis kokybiškas ir sutaupyti leisiančias prekes“, – dalijosi „Rimi“ ryšių su visuomene vadovė.
